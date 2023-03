A los planes de estudio de las licenciaturas, primero, y de los grados, después, de las enseñanzas universitarias, se les suele atribuir una rigurosa elaboración, consonante con la superior enti-dad de los conocimientos y saberes que los conforman. Así puede advertirse cuando la certificación de los estudios realizados detalla el elenco y la denominación de las asignaturas cursadas, la duración en créditos u horas de estas y las calificaciones obtenidas tras las correspondientes convocatorias de evaluación. Pues bien, con esta denominación figura una asignatura peculiar: Importancia y trascendencia del sentimiento sevillista. Es comprensible la sorpresa, pero que no se reciba jocosamente, ya que se trata de enjundiosos estudios superiores. Cabe entender, asimismo, que se pregunte por las razones de incorporar tan singular asignatura a los planes de estudio de las más dispares titulaciones universitarias, sin que el objeto de conocimiento o, todavía más, la epistemología que teoriza sobre los fundamentos y métodos del conocimiento científico, parezcan relacionados con la superior formación a que se asocian. Pero explicaciones tienen las cosas porque, sobre todo en las antiguas licenciaturas, existió un sistema de "libre configuración" para que los estudiantes universitarios pudieran concluir sus estudios completando las asignaturas, hasta un máximo del diez por ciento de la carga lectiva del plan de estudios, con, entre otras posibilidades, la inscripción en un amplio catálogo asignaturas de libre configuración, ofrecidas por cada universidad. Ante ello, más que por la adecuación con los estudios que cursaban, muchos estudiantes se matriculaban en tales asignaturas con la sola finalidad de completarlos y superarlos con más facilidad, dado el relativo grado de exigencia de la "libre configuración". No se piense, empero, que la Importancia y trascendencia del sentimiento sevillista es una asignatura de "plan antiguo", aunque se implantó el año 2005, en la sevillana, no se entienda que asimismo sevillista, si bien vecina de la ciudad deportiva del club, Universidad Pablo de Olavide. Mas, en el detalle de los contenidos, no figura la exitosa trayectoria europea del Sevilla Fútbol Club, por lo que oportuna sería la revisión del programa, sin que deje de mantener vigencia la interesante mesa redonda aplicada a una cuestión decisiva, amén de antropológica: "Ser sevillista en nuestra ciudad". Con un sabio amigo verdiblanco, he podido compartir, aunque en ejercicio del libre albedrío y no de la libre configuración, alambicadas elucubraciones autodidactas sobre el beticismo como ontología, esa parte de la metafísica que se ocupa del ser en general y de sus propiedades trascendentales, cual precisamente el beticismo. Pero esa tertulia futbolera está lejos de la no risible entidad de los estudios superiores.