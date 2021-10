Singularidades en torno a una intentona

Cuando se vive en una normalidad normal, de esas de verdad y no en ésta que padecemos, la vida del Sevilla Fútbol Club sería lo más parecida posible a una Arcadia no feliz, sino felicísima. El presente del club no puede ser más reconfortante tras quince años apaleando plata hacia sus vitrinas, pero como la normalidad que rige en estos momentos y que llega directamente desde la Moncloa es la que es, pues pasa lo que pasa.

La normalidad auténtica dictaminaría que el club de Nervión celebraría un trámite anual llamado Junta General de Accionistas y no estaría inmerso en el sin vivir de un acoso que afortunadamente no ha acabado, todavía, en derribo. Cosas de la nueva normalidad y de la necesidad de llegar o aferrarse a un cargo que permite una existencia ciertamente placentera. Y es que aseguraríamos que nada de lo que ocurre pasaría si la gobernanza no estuviera remunerada.

Cosas que provienen única y exclusivamente de la puñetera nueva normalidad, esa que hace que no se la conozca ni por el forro. No es lógico que un club tan emergente y consolidado como el Sevilla soporte estas periódicas tribulaciones y la inquietante duda ahora es la de cuánto será lo que tarde un nuevo ataque al Palacio de Invierno. El deseo de recuperar el poder y por ende la suculenta soldada que conlleva hará que más pronto que tarde se dé la nueva intentona.

Intentona más o menos golpista, pero indudablemente sin sentido alguno y sin pararse a pensar qué es lo mejor para el club. Por cierto, en este rifirrafe sevillista se han visto actuaciones muy curiosas. Quizás la que más haya sido la posición de algunos tribuletes que atacan al pretendiente cuando en un caso similar en la otra acera los defendían. Pongan ustedes mismos los nombres de los actores y seguros que se preguntarán como se pregunta un servidor ¿eso cómo se come?