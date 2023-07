Sin pretender incurrir en el menosprecio a la hipotética posibilidad de convertirme algún día en un auténtico profesional de las letras impresas, una de las ventajas de mi condición de columnista eventual es la menor exposición de mis artículos, en web y redes, a los ojos de aquellos lectores que gozan en depositar sus comentarios hostiles. Esto me priva, sin embargo, de un termómetro para medir la acogida suscitada por mis escritos, fuera de mi extenso círculo de amigos y demás allegados.

Independientemente del resultado del juicio ajeno, suelo hacer periódica autocrítica de mi obra, y entre ella está el reconocimiento de que una de mis aportaciones más lúcidas la realicé hace dos décadas, cuando publiqué en un noticiario digital una reflexión sobre cuál había sido el proceso revolucionario más trascendente, de carácter social, entre los acaecidos a nivel mundial, en el siglo XX. Entonces determiné, que lejos de serlo el derrotado comunismo, era el feminismo el que en realidad se llevaba la palma. Un movimiento que había logrado acabar, en los países desarrollados, con la herencia secular de desigualdad jurídica a favor de los hombres, propulsando en consecuencia la ascensión de las mujeres en todos los campos de la vida comunitaria.

A continuación, argumenté que a la revolución feminista estaba sucediendo una segunda revolución que pondría fin a la discriminación que sufrían los colectivos que conforman el universo gay. Y advertí que, dado que la suma de féminas heterosexuales y personas homosexuales compone una mayoría numérica, aquellas fuerzas políticas que se posicionen en contra de sus aspiraciones, están abocadas al fracaso, en el moderno marco de valores occidental.

Veinte años después, asistimos a la consolidación de esta tendencia y a su manipulación consciente por una izquierda amnésica respecto a su papel en viejos abusos machistas y homófobos. Y frente a ella, la asimilación pasiva del discurso izquierdista, por parte de esa derecha tecnocrática para la que todo se supedita al mero cálculo electoral.

Es también cierto que tanto en América como en Europa se expanden corrientes de derecha iliberal –aunque liberal en lo económico– que sostienen controvertidos puntos de vista sobre estos asuntos; pero en España no representan, aún, más que una reacción minoritaria ante la masa que abjura de las pasadas injusticias, en un ejercicio de reparación impostada.

Siendo varón heterosexual, he defendido siempre la igualdad entre mujeres y hombres. Y jamás le he negado a nadie mi consideración, por el hecho de que sus preferencias afectivas y eróticas fueran diferentes.

Dicho esto, carezco del impulso de erigirme en “colaborador” de ningún entramado al servicio del interés específico de esa parte de la humanidad a la que no pertenezco, o de exhibir símbolos que no me conciernen o desfilar junto a quienes reivindican una forma de sentir que, mereciéndome respeto, no comparto. Sintiéndolo mucho, lo percibo como una innecesaria sobreactuación.