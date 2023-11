Tendría que ponerme a contarlas para saber a ciencia exacta ¿quién le gana a quién en el centro de Sevilla? Bares y zapaterías en sobredosis, que raro es el día que no abre un abrevadero nuevo y más extraño aún que no se inaugure una zapatería en Tetuán o Velázquez y sólo el aluvión de clínicas dentales podría hacerle sombra. Cierran comercios y franquicias de todo tipo, pero se siguen abriendo bares y zapaterías en este tiempo de mucha más mohína que harina. Lo de los bares no resulta nada extraño, que ya sabemos el tirón comercial que tiene una buena barra entre la vecindad, pero ¿tanta demanda de zapatos hay como para que se abra una zapatería hoy sí y mañana también? Y no crea que son de baratillo para una oferta asequible, qué va. Curioso movimiento que viene pidiendo a gritos un estudio serio.