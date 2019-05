Sobrevolando un pacto de no agresión

Parece que sí, que las previsiones meteorológicas van a cumplirse y que se atemperarán los mercurios. Aun así, las cuatro y cuarto de la tarde en todos los relojes de Sevilla no es la mejor hora para jugar al fútbol. Esperemos que las previsiones se cumplan y que cuando el Sevilla y el Athletic salten a cancha no haya que tener a mano a las asistencias. Y es que el partido tiene mucha tela que cortar como para que tenga influencias exógenas.

Otra injerencia externa es la sombra del biscotto, que se ha alimentado por las declaraciones de Muniain sobre que es mejor pájaro en mano que ciento volando. Y es que el pájaro en mano es agarrarse a la séptima plaza, que menos da una piedra, mediante el punto que le falta a los ex leones para no depender de nadie. Y la verdad es que no sería la primera vez que se acuerda un empate que sólo daña a terceros, por lo que no sorprendería que prosperase el pacto de no agresión.

Pero como tal medida se negaría por todas las partes, ciñámonos a fútbol, sólo a fútbol. Se trata de un choque en el que uno cotiza a la baja y otro que le vio las orejas al lobo del descenso, pero que viró el rumbo según cambió de inquilino su banquillo. Sorprendió el viraje de Athletic Club a partir de la llegada de Gaizka Garitano, pero es un hecho consumado y entre méritos suyos y deméritos de algunos de los que estaban ahí, lo cierto es que la mano de Europa es posible.

Todo lo contrario de lo que le ha pasado al Sevilla, que hasta llegó a soñar despierto con el premio más gordo. Después tuvo la Champions en la palma de la mano, pero así como en San Mamés surtió efecto el cambio de entrenador, en Nervión fue sólo flor de un día la reacción. La vuelta a las andadas hace que se alejara el sueño de bisar Champions para que hoy, cuando el telón liguero se arríe, revolotee la sombra del amaño y así evitar la plaza que quiere el Athletic, la séptima.