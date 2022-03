Socios para el PP de Feijóo

Certezas hay pocas, aunque las especulaciones son muchas. No hay día sin noticias sobre el diseño de Feijóo para el futuro PP; entre ellas, los nombres de su equipo, qué tiene en mente para Pablo Casado y Teodoro García Egea … y qué tipo de relación va a mantener con Vox y con Ciudadanos.

A Mañueco le dio libertad para formar su Gobierno y el castellano y leonés acabó firmando un pacto con Vox, que escandalizó a parte del partido -sólo a parte, no hay que exagerar- y que fue recibido con entusiasmo por los socialistas porque creen que les da munición para arremeter contra un Feijóo al que temen mucho más que a Casado. El todavía presidente de la Xunta ha mantenido una cierta equidistancia a la hora de expresar su opinión sobre el acuerdo, es realista respecto a las posibilidades de que Mañueco pudiera encontrar una mayoría sin Vox. Aunque sabe Feijóo que el pacto ha levantado polvareda, confía en Mañueco lo suficiente como para pensar que no va a traspasar líneas rojas del ideario del PP y que se visualizará que no se han hecho tantas concesiones a Vox como se dice. Por otra parte, dedicará esfuerzos a analizar cada decisión del Gobierno Sánchez que pueda ser utilizada para contraponer las consecuencias de sus alianzas con Podemos, Bildu y ERC frente a las cesiones que Mañueco pudiera hacer a Vox.

Un asunto va a ser estudiado atentamente por el nuevo equipo del PP: las relaciones con Cs. Casado y Egea llegaron a varios pactos de gobierno con ese partido, pero al mismo tiempo montaron en Génova una estructura para tratar de destruirlo promoviendo el paso de miembros destacados de Cs al PP. Lo poco que se sabe hasta ahora sobre lo que prepara Feijóo es que pondrá punto final a esa captación de miembros de Cs. No sólo porque ese tipo de operaciones oportunistas no suelen dar buen resultado, sino porque nunca se sabe si los escaños que pueda alcanzar Ciudadanos serán necesarios para conformar un Gobierno nacional, regional o municipal. ¿Listas conjuntas, como hizo Casado en Navarra y País Vasco? No se contemplan, pero tampoco se descartan de forma tajante. Cada elección es un mundo, cada situación exige una fórmula distinta.

Sí hay un elemento a tener en cuenta: la gente que rodea a Feijóo no cree que Sánchez vaya a cumplir su anuncio de que en ningún caso convocará elecciones adelantadas. Lo decidirá según vayan las cosas, igual que las futuras decisiones de Feijóo, respecto a todo, las decidirá según se produzcan los acontecimientos. Un ejemplo: las críticas de Casado al PP en su despedida del PPE europeo, podrían influir en el papel que Feijóo tendría pensado para Casado y Egea en su nueva Ejecutiva.