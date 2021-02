Sólo eficacia y fiabilidad dan ánimos

Una pesadez, ya. La pandemia, además de preocupados, entristecidos o acojonados, nos tiene hartos. Hasta aburridos. Cada vez sé de más personas que cambian de canal tras los primeros minutos de los informativos, hastiados de ver todos los días lo mismo, de imágenes de ucis con enfermos con las caras pixeladas, de agujas clavándose en las carnes (¡qué obsesión por los planos detalle de las inyecciones!). No se trata de ignorar una situación de la que, por otra parte, es imposible escapar. La mayoría de los españoles está haciendo un gran esfuerzo por mantener la serenidad, cumplir con sus obligaciones laborales y guardar las recomendaciones sanitarias. Pero tras un año de pandemia se puede decir lo mismo de ella que La Rochefoucauld de la muerte: "El sol y la muerte no se pueden mirar fijamente".

Otra cosa son los embustes. Pedro Sánchez: "Si la limitación de la movilidad ha posibilitado la protección de la ciudadanía durante esta emergencia sanitaria, será la recuperación de la movilidad, gracias a la vacuna, la que posibilitará la reactivación económica en 2021". Muy improbable o mentira. R. Maroto: reavivar el turismo en Semana Santa "será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria, lo que depende de acelerar el proceso de vacunación". Muy improbable o mentira. Hasta Simón, aún con su discurso tipo "la parte contratante…", la desmiente: "En cuanto a los viajes de Semana Santa, es que no sé cuándo es Semana Santa [pues ya podía informarse, vista la importancia económica que tiene y cuanto afecta a los desplazamientos], con lo cual no sé qué margen tenemos. Pero lo cierto es que la evolución ahora es buena… No voy a contradecir a la ministra [pero] no podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Y ésta sólo lo será cuando Sanidad notifique incidencias de 50 a 150 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pero desde luego no será aceptable si estamos en 500, ni en 400, ni en 300, ni en 200".

Si se tiene en cuenta el ritmo de vacunación y que, según los datos facilitados ayer, de las 19 comunidades y ciudades autónomas sólo dos están por debajo de los 500, nueve entre los 1.000 y los 500, y ocho por encima de los 1.000, la euforia del presidente y la ministra están tan lejos de la realidad, aunque haya una leve mejoría, como para dudar si están dando ánimos o haciendo propaganda. ¿Quieren dar ánimo? Sean eficaces y no mientan.