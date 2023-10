YA sabemos que el Ayuntamiento ha sacado el rejón de muerte para talar (“apear”, suele ser el eufemismo burocrático) el último laurel de indias (ficus retusa) de la Plaza de la Encarnación. Y el dardo en la diana lo colocó Miguel Lasida –periodista, farmacéutico y adicto a la Solear–, quien me escribió: “Se me ocurre una extraordinaria paradoja: el arquitecto Jürgen Mayer basó el diseño de las cubiertas de las setas en los árboles. Ahora, con los años, no quedan los árboles reales sino el espantoso trampantojo del megalómano Monteseirín, nido del vulgar turismo. Es la metáfora de esa plaza y de todo un barrio”. No se puede decir mejor. Es cierto que el técnico alemán, como dijo en su día, quedó fascinado por los ficus de la Plaza de San Pedro y que se inspiró en ellos para su proyecto Metropol Parasol. También que muchos nos preguntamos que si eran tan maravillosos estos árboles –que lo son–, por qué no se limitaba el Ayuntamiento a plantar unos cuantos en un proyecto de plaza más verde y económica. Evidentemente no nos hicieron caso y la Encarnita, en breve, se convertirá en otro infierno climático para freír a nativos y visitantes.

Va a ser triste en los próximos días enfilar Puente y Pellón sin ver al fondo la frondosa copa del laurel de indias. Este árbol, originario de las verduras de Java y Borneo, hace tiempo que se convirtió en un árbol hispanoamericano. En Canarias cumple la misión de árbol de juntas, como los olmos o los tejos en Castilla. En Sevilla, como se especifica en Imago Arborum, hay pocos, pero en lugares muy señalados y siempre destacando por su porte: la Pila del Pato, el Casino de la Exposición, el bar la Raza, el parque de Viapol, los Caños de Carmona, el Banco de España (podados ridículamente para darle el aspecto de unos caniches humillados)... y, hasta ahora, en la Encarnación...

No soy de los detractores acérrimos de las Setas, que cuenta con admiradores muy cualificados como el pintor y diseñador Manolo Ortiz. Pero uno piensa en aquella antigua plaza de la Encarnación, con su sombra prieta y la presencia refrescante de la fuente barroca (que hoy parece un cachivache que alguien ha olvidado al salir corriendo), y no deja de tener la sensación de que hemos dado un paso atrás. Es cierto que se han mejorado cosas –la moderación del tráfico– y que la estructura de Jürgen Mayer se ha convertido en un magnífico mirador de Sevilla. Pero algo le falta a la plaza, algo que se percibe nada más entrar en el coso. Ese algo no es otra cosa que los árboles. “Solo nos queda el espantoso trampantojo”, como diría monsieur Lasida.