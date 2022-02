Con algo de suspense, dos pueblos de la vecina provincia de Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, acaban de dar un ejemplo de cuál debería ser el futuro de muchos municipios de España, la integración para ganar en tamaño -y por tanto en financiación-, eficiencia y capacidad de respuesta al vecino y contribuyente.

Ni siquiera el hecho de que el respaldo haya sido al límite de lo legalmente establecido en Don Benito, al contrario que en Villanueva, empaña el paso crucial que han dado sus habitantes y que debería transformarse en una la fusión en un único Ayuntamiento a la vuelta de un lustro.

Andalucía es una comunidad que tiene más de 800 municipios, de muchos tamaños y tipologías, pero no hay que esforzarse mucho para detectar ejemplos que permitirían obtener esos beneficios de los que hablaba para los administrados, para las personas.

En los últimos 30 años he vivido y trabajado en tres de las conurbaciones principales de Andalucía: Sevilla y las bahías de Cádiz y de Algeciras. En los tres casos, la integración de municipios sería deseable y positiva. Que las fusiones no deben ser cosa sólo de las empresas. En los tres casos, pero es aplicable a las conurbaciones de Málaga o de Granada, los ciudadanos van por delante de la política y hacer vida como si de una gran ciudad se tratase.

Aquí mismo, eso que hace años vino a llamarse Gran Sevilla. Varias de las principales localidades de la corona del Aljarafe están prácticamente unidas. Para un foráneo pasar de San Juan de Aznalfarache a Mairena del Aljarafe o a Tomares, y de ésta a Camas, se diferencia poco de moverse por una gran ciudad. Si a estas localidades le sumamos la propia capital, que está a tiro de piedra, la dimensión resultante no debería dejar espacio a la duda de lo positiva que sería una integración. Esa Gran Sevilla rondaría el millón de habitantes y haría que escalase a la tercera gran urbe de España.

Qué decir de al menos cinco municipios de la Bahía de Cádiz: la capital, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María conforman una realidad única, con miles de ciudadanos desplazándose de una a otra para trabajar, ir de compras, disfrutar del ocio o simplemente residir en donde hay oferta de vivienda que se ajuste a su nivel de renta. Algo idéntico ocurre con Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.

No digo que no sea difícil superar los localismos -que los hay-, los intereses políticos partidarios y, en definitiva, una visión de cortas miras en la clase política. Pero si es posible en Extremadura, por qué no soñar con hacerlo viable en Andalucía.