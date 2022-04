Suave que me estás matando

Ignoro si la especie se ha extinguido. Pero en mi infancia gozaban de preminencia en la fauna humana que me rodeaba, y si no lo hacían al menos eran parte sustancial de las amenazas que me esperaban a la que cruzara la puerta de mi casa. Ten cuidado con la suavonas, el misterioso consejo -a lo Yoda- que me daban las más mayores de la familia y que, sin haberme topado aún con Homero, recibía como Ulises al ser advertido de los peligros de su gesta. Ni el ciego Tiresias acertó tanto, porque lo cierto es que las buenas maneras, siempre deseables, a la que vayan acompañados por un pausado frotar de manos son una amenaza que ni un oligarca jugando al Risk con el mundo real como tablero. El "guárdeme Dios de los amigos que de los enemigos me guardo yo", tan rastrero, se convierte en ley de la gravedad, por lo inexorable.

El caso es que hay un espécimen, que en mi casa se feminizaba, no por mayor machismo que la media sino porque el mundo detrás de la puerta no tenía de mixto ni el color de la piel. Crecimos rodeadas de niñas blancas y rubias y las que no lo éramos soñábamos con despertar un día con el rostro angelical de nuestra adorada Marisol. Milagros más sonados se nos contaban como si fueran ciencia, que bastante bien hemos salido teniendo en cuenta los antecedentes. Las suavonas eran aquellas amiguitas que te decían siempre lo que querías oír y hasta con sobredosis. O sea que ya podías lucir un lobanillo en lo alto de la nariz que ellas te piropeaban como si lucieras para desfilar por la alfombra de Miss Mundo. O Miss Gandía, sin exagerar. Eso para fiarse de su diagnóstico, que hay que reconocer que en asuntos de aspectos no es fácil la sinceridad. Recuerdo a una popular presentadora a la que nadie -y digo nadie- osaba discutirle algunos modelitos, por lo demás motivo de chanza a la que la, por otra parte, magnífica profesional se diera la vuelta. Y si no chanza, que es muy feo, al menos un vetusto silencio: ¿quién dijo que la verdad fuera siempre una virtud? Pero los suaves -me apeo del género- van más allá, ocultan la verdad para convertirla en un arma de destrucción masiva. Mientras dicen una cosa, alimentan la contraría. Si te prometen algo -ya sea en el terreno afectivo, profesional o electoral- alientan lo contrario siempre desde dulces palabras y, descubierto el fiasco, con auténtica cara de contrición. Son expertos también en buscar un culpable, en señalarlo incluso, y sumamente hábiles para desviar el foco de su persona. Si por lo que sea han incumplido una promesa salen indemnes, blancos como palomas, por otro lado un ave con mejor fama que hábitos. Los suaves te condenan a muerte mientras te abrazan. Te halagan hasta que, cautiva y desarmada, recibes su compasiva extremaunción.