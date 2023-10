Hoy es un día histórico para la princesa Leonor puesto que jura la bandera en la Academia de Zaragoza. Día memorable para ella y para el resto de los españoles que observamos el proceso de la educación de una mujer que está destinada a ser la reina de España. Para ello la están preparando desde el mismo día en que nació cuyo tiempo parece no poder desperdiciar ni un solo segundo para que la joven aprenda todas las disciplinas posibles para regentar toda una nación. Ella no puede rendirse, retirarse o cambiar de opinión como ha sucedido con 200 de sus compañeros que, junto a ella, comenzaron esta preparación el pasado mes de agosto y no llegarán a besar la bandera. No podrá cambiar de opinión, eufemismo de mentira, que pretende normalizar el presidente Pedro Sánchez. Desde la Academia se nos dice que “es hija de Rey, pero no hija de papá” denotando que es una alumna que cumple con todas las disciplinas como rigen los protocolos militares. Madrugones, entrenamientos, campos de barro, manejo de armas, estudios militares, todo ello sí la distingue de todas las jóvenes que en paralelo viven lejos de esta responsabilidad. Pero si hay algo que tienen en común los jóvenes, y en realidad todos los ciudadanos españoles, incluido el presidente del Gobierno, es algo que el rey Juan Carlos le dijo en la jura de bandera a su hijo Felipe: “Que la emoción de esta fecha quede grabada para siempre en tu mente. Porque si un día abandonáramos los valores inmateriales hasta el punto de que no nos conmovieran estos actos que tienen una inmensa carga de espiritualidad, si nuestra alma dejara de vibrar, y nuestros ojos de humedecerse ante símbolos gloriosos y ceremonia repletas de tradición, si despreciáramos los principios morales para caer en lo prosaico y lo vulgar, habríamos emprendido el camino de nuestra perdición”.

Hoy es un día histórico porque a la futura capitana del Ejército y a sus compañeros les preguntarán: ¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestra obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y si fuera preciso, entregar vuestra vida en defensa de España? A ese llamamiento la Princesa responderá de manera enérgica: “Sí, lo juro”. No cabe duda posible de que lo hará al contrario del presidente Sánchez que prometió por su conciencia y honor lealtad al Rey, “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Subrayo.