Suelos y chanclas de Sevilla

No es la primera vez que algún amigo de fuera me dice lo incómodo que es andar por el centro de Sevilla, refiriéndose al suelo. La verdad es que los suelos de la ciudad son variados y generalmente incómodos. Aceras pequeñas, cuando las hay, adoquines irregulares, losetas de múltiples tipos, hoyos, baches y agujeros variados.

Recuerdo una anécdota de mis años estudiantiles. Una compañera de Facultad que venía a estudiar Arte desde Navarra. Ya ha llovido. Decía la chica de Pamplona que por qué no asfaltaban los caminos de los parques, se refería la criatura a las sendas de albero amarillo tan típicas de nuestros espacios, los poquitos que hay, ajardinados.

Sin llegar al extremo de la amiga pamplonica, es cierto que andar por los suelos de la capital suele ser bastante dificultoso. Con tacones debe de ser especialmente incómodo. A lo mejor por eso han triunfado últimamente las zapatillas deportivas, que vaya tela cómo deben de cantar los tachines con esos cuarenta grados, andando por ahí con esas zapatillas que, cuando se las quitan los adolescentes en sus cuartos, los inundan de feromonas en ebullición, ríete de Roquefort, Cabrales o Camembert (me suena esto a una canción ¿de la Trinca?, creo).

No entiendo todavía cómo tanto guiri va por esas calles con chanclas. Costumbre ordinaria que, como todo lo hortera, también se ha contagiado a los indígenas, ya no se limita a esas criaturas blanquitas procedentes del Medio Oeste yanqui, con cara de morir en las primeras escenas de Viernes 13. Y lo malo de ese chancletismo es que lo sufres hasta en la mesa de al lado del bar, eso cuando no, los chancleteros en cuestión (suelen ser ellos) se descalzan y ponen los sufridos pies sucios en la silla de enfrente, ante el silencio cómplice del hostelero.

Por cierto, que esa permisividad de los hosteleros con la parroquia visitante ha quedado reflejada en las terrazas donde han acampado los barbaros del Norte, con motivo de la final de la Europa League. Hemos visto de todo, los tipos de tono cangrejil de piel en plan top less, con su torso al aire y no en la cervecería de turno, sino incluso en las terrazas de algunos hoteles de nivelito. Claro, que hay que recaudar, a ver qué camarero le llama la atención a un grupo de esos hooligans sin que vuelen sillas por la calle.

Menos mal que nos quedan los barrios, como ha señalado el querido amigo y compañero de estas páginas Luis Sánchez-Moliní recientemente en un brillante artículo sobre la filosofía caracolera sevillana. Aunque también es verdad que esos bares ignotos, esos refugios del sevillanismo que son las tabernas y bares de los barrios, tampoco se libran de los parroquianos de pantalones piratas enseñando los pelillos tobilleros y las sandalias de las que antes nos reíamos, cuando veíamos a un alemán despistado con ellas por ahí. También nos reíamos del Festival de la OTI y ya ven dónde hemos llegado en Eurovisión.

Volvamos a los suelos. Los adoquines de Gerena son muy incómodos, pero al menos son "suavemente" redondeados, permítanme la expresión, nada que ver con esos nuevos bloques de granito gris claro, más regulares sí, pero más feos, y peligrosos cuando dejan esos bordes afilados en algunas aceras. Total, si cada vez andamos menos.