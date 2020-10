Superar la presión alta, asignatura pendiente

Fueron regularcillas las sensaciones que dejó el España-Suiza del sábado en Valdebebas y hoy afrontan los nuestros la empresa de confirmar en Kiev su liderato del grupo D. El Olímpico de Kiev trae muy buenos recuerdos, pues allí alcanzó España una de sus grandes conquistas. Era 1 de julio de 2012 y al otro lado estaba una Italia que encajó una de las derrotas más abultadas de su historia, con un póquer de goles a Buffon que pudo ser aún peor.

Hoy comparece nuevamente España en ese Olímpico para consolidar el primer puesto de su grupo Liga de Naciones que hace que el España-Alemania del mes próximo en la Cartuja se vea ya como cita trascendente. De aquella final de hace ocho años sólo quedan Ramos y Busquets, pero también Navas, que estaba en el grupo de futbolistas que afrontaron aquella Eurocopa. Y los tres son ahora el núcleo duro en el que quiere envolver Luis Enrique la renovación adecuada.

No me gustó España la otra noche ante los helvéticos. Éstos asfixiaron la salida de balón con una presión muy alta. Ese problema se solventaba cuando el tiquitaca con Busquets cambiando de dirección al primer toque, pero el barcelonista es el que está menos bien del trío de veteranos. Piedra filosofal de aquel equipo, Busquets pide a gritos un recambio, pero la duda es si hay a mano un futbolista tan fiable, seguro y eficaz como el barcelonista. Complicada tarea por delante.

No obstante, los mimbres que maneja Luis Enrique dan pie al optimismo y como los números de los enfrentamientos con estos ex soviéticos son concluyentes, pues pongámonos en lo mejor. El talento del grupo es indiscutible, con ese verso suelto de última aparición que es Adama Traoré como curiosidad. La presión alta que no supo superar ante Suiza puede repetirse esta noche, pero parte de indiscutible favorita esta nueva España que intenta recordar a la de la gloria.