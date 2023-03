YA que el Gobierno se niega a pedir disculpas, lo haré yo. Y lo haré por un artículo en el que fui excesivamente crítico con la Operación Tamames puesta en marcha por Vox. Lo siento, me equivoqué, no volverá ocurrir (o sí). Quizás me dejé llevar por la corriente borreguil, entre Íbex y progre, que condena toda empresa del partido de Abascal sin ni siquiera pararse a pensar en sus posibles bondades. Pero el martes tuve mi particular caída del caballo al ver el nivel de indignidad en el que ha caído un Ejecutivo comandado por un presidente que ni siquiera es capaz de dar la cara a la hora de enmendar sus errores. El daño que se le está haciendo al sistema y al parlamentarismo es probablemente irreversible.

El martes se visualizó claramente que una moción de censura, por suicida que sea, es la única manera de salvar una situación cada vez más gangrenada. A Frankenstein se le han infectado las costuras y es hora de actuar. Lo de menos es quién presente la moción. Ramón Tamames debería salir elegido para que inmediatamente disuelva este parlamento y convoque elecciones. Los ciudadanos ya están cansados de un Gobierno adolescente sumido en unas guerras intestinas que ya ni se toma la molestia de disimular. Pero no somos tan ingenuos como para pensar que esto ocurrirá. Pedro Sánchez ha conseguido lo imposible: convertir a una vieja gloria de la Transición como Tamames en la gran esperanza blanca de muchos españoles, no para desbloquear la situación política, pero sí al menos para poner al Gobierno ante el espejo. Es cierto que Vox asume muchos riesgos con esta operación, que todo puede acabar en un esperpento si el viejo profesor sufre una pájara, pero también lo es que hay una posibilidad de escuchar un discurso de altura y, sobre todo, independiente de una partitocracia que sólo está representando sus intereses, que ha perdido toda comunicación con la sociedad real. Muchos no comulgamos con las ideas de Ramón Tamames, ni siquiera gustamos de ese pasado comunista que a otros, sin embargo, les hace entrar en éxtasis. Pero la vida me ha permitido entablar amistad con algunos viejos militantes del PCE (aunque convenientemente purgados en su momento) y sé de su valor intelectual y personal.

Lo de Tamames puede ser un desastre... o convertirse en unas jornadas épicas en las que escuchemos la voz clara aunque trémula de la vieja España, su gran lección de inteligencia y valentía. Sea como fuere, cualquier cosa será mejor que seguir con un Gobierno torpe, cobarde y faltón.