Con la inaceptable acusación de Javier Tebas a Luiz Henrique, las horas cabalgan en pos de las nueve en todos los relojes de la noche barcelonesa. Y a la montaña mágica de Montjuich acude el Real Betis Balompié con la ilusión que siempre da un equipo casi nuevo pero con la certeza de que quien espera es el Barça de Lamine, Lewandoski y Enríquez Negreira entre otros puntales más menos decisivos bajo pabellón azulgrana.

Aunque nos conste la cantidad de datos que maneja, el presidente de la Liga Profesional podría haberse ahorrado la denuncia pública al joven extremo bético, pero éstos son los bueyes con que aramos. De esa manera, Tebas mancha su ejecutoria, que es irreprochable, pero inaceptable que haya puesto a Luiz Henrique en la pira pública. Una china más en el camino de este Betis que lucha contra la economía y al que le han jugado una mala pasada los arbitrarios cierres de mercado.

Pero fútbol es fútbol, Boskov dixit, y lo que toca es lo de esta noche en Montjuich. Y el escenario hace que cambie también la capacidad de acertar las predicciones. No cambia, sin embargo, la capacidad intimidatoria de la tropa de Xavi, hecha a golpe de palancas que desvirtúan espectacularmente las medidas de austeridad impuestas por Tebas&Co. Y con el empate en Getafe como rémora, el Barça galopa a la caza de esa su sempiterna liebre llamada Real Madrid Club de Fútbol.

Como curiosidad, el buen número de cuñas de la misma madera que luce el Betis en sus alineaciones. Mucho producto de la Masía capitaneado por Marc Bartra figura en la nómina verdiblanca y eso no se sabe si es bueno o malo. Malo no tendría por qué ser y tampoco se considera nocivo que el partido no se juegue en el Camp Nou. En fin, especulaciones a la sombra de la nueva Dana que se ha enseñoreado del espacio aéreo mundial y a ver qué pasa esta noche, a ver...