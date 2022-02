Temporada alta y sequía informativa

Nada que ver el ritmo de la información en dos apartados de tanto tirón popular como son fútbol y toros. El primero abarca todo el año con sus días y con sus noches, mientras que son muchísimos los días del año en que no sale una sola línea taurina en los periódicos. Así son las cosas y que no me venga a desmentir. Esto no tiene vuelta de hoja, la información futbolística es trepidante y muy extensa; para que la taurina vaya a portada ha de haber cornada grave o triunfo desmesurado. Sin embargo, en este tiempo en que se cocinan los carteles de la Feria, la información taurina cobra cierto pulso y hasta se acerca algo a la del fútbol en tiempo de fichajes. Los carteles ya no son sorpresa alguna cuando se presentan, pues se informa de cada paso en pos de una programación que me parece inmejorable- Ojalá todo el año sin esa sequía informativa.