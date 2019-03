Tener al colista enfrente no garantiza nada

Tras el enésimo sofocón infligido por Messi y la compaña, el Sevilla encuentra hoy la posibilidad de romper su horrenda racha viajera en El Alcoraz. El Alcoraz es el rodeo del colista, destacado colista Huesca que anda a la busca de la tecla que le permita militar una campaña más en la élite. O sea, que no caben excusas para este Sevilla inocuo en las visitas y que sólo mantuvo a cero su meta en una ocasión, hace un mundo en Anoeta.

Fue el ya lejano 4 de noviembre cuando la tropa de Machín sacó de centro una sola vez y fue ahí la única ocasión en que Vaclik no hubo de doblar la rodilla. Hoy, la ocasión parece pintiparada con la que romper una trayectoria que empezó como un tiro y que puede acabar a tiro limpio. En lo más fresco de la memoria, un dato para el optimismo pleno de fundamento está en el baño que el Sevilla le dio al Barça hasta el mismo y tremendo instante en que Messi dijo aquí estoy yo.

Y si todo eso transcurrió ante el líder, ya me dirá usted cómo las posibilidades crecen espectacularmente colisionando con el que cierra la tabla. Dieciocho puntos es la distancia que separa al Sevilla de un Huesca que suele vender caras sus derrotas, pero lo que resulta innegable es que rara vez lo impide. El Alcoraz, lugar de autos, es el rodeo con menos glamour de la categoría y eso debe ser más acicate para el visitante que lo de cogerle asco al pleito por su rusticidad.

Es mucho lo que se juega el Sevilla tras haber sido apeado de la zona mejor de la tabla y no es malo encontrar tan pronto la oportunidad de volver a ella. Y si es mucho lo que el Sevilla tiene en juego, qué decir de lo que Machín tiene en el aire. Un triunfo hoy sería un lenitivo para la situación y una inyección estimulante de cara a lo del jueves ante el Slavia en Nervión. Ahora bien, no olviden que el hecho de pleitear con el colista en solitario no garantiza nada, absolutamente nada.