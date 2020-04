Tension en Canal Sur

El nuevo director de los servicios informativos de Canal Sur Televisión, Álvaro Zancajo, no lo está teniendo nada fácil para desarrollar su labor. Las zancadillas le están viniendo por donde menos lo espera. No, no son precisamente los sindicatos los que están poniendo las principales trabas a su labor. Y eso que los datos de audiencia están avalando las nuevas fórmulas, no así en la radio, donde el último EGM ha sido un revés inesperado. Zancajo necesita más apoyo de quienes realmente se lo pueden ofrecer. De lo contrario, el cambio no habrá llegado nunca a la RTVA.