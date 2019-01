La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel en Ciencias Económicas del año 1994 al matemático John F. Nash por su análisis de los equilibrios en la Teoría de Juegos. ¿Qué es la Teoría de Juegos y para qué sirve? Es el estudio del comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan en una negociación, por ejemplo, y cada decisión depende de lo que espera que hagan los otros. Un equilibrio de Nash es un acuerdo en el que ninguna de las partes puede romper por su cuenta sin perder. Es decir, si alguien quiere romper el pacto y lo hace unilateralmente, se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto. Esta teoría es el fundamento moderno de las transacciones en Economía, pero ha entrado también en las Ciencias Políticas, Sociología y Biología. Aunque hemos empezado por las alturas teóricas, ya nos vamos acercando a nuestra realidad en la política andaluza.

Tenemos derecho a esperar que las promesas electorales de los partidos y sus dirigentes se cumplan. Pero no es fácil que ocurra en la realidad y más si los gobiernos son el resultado de pactos políticos. El equilibrio se establece, según Nash, cuando todos ganan, pero renuncian a ganarlo todo. Y en eso estamos. Pero ¿qué vamos a ganar cada uno de nosotros? Sin todavía haber terminado la negociación a la Junta, en Sevilla ya hemos perdido el Tranvía hasta Santa Justa porque los grupos municipales contrarios al de gobierno han optado por apostar a lo grande y terminar toda la Red del Metro. Me sonó a la vieja fábula de Esopo de los dos enemigos. Los dioses concedían a uno lo que deseara y al otro el doble de lo que el primero pidiera. Y de inmediato el primero de ellos pidió que le sacaran un ojo, con tal que a su enemigo le sacaran los dos. Por ahora ya no tendremos tranvía y es posible que tampoco Metro. Los medios de comunicación malagueños y parte de la sociedad civil están ya recordando que en la campaña electoral el próximo presidente de la Junta de Andalucía prometió que en un plazo de cuatro años la ciudad contaría con un Auditorio de Música y la línea 1 y 2 del Metro serán finalizadas, con el soterramiento hasta el Hospital Civil de la Línea 1 y la ampliación de la línea 2 hasta el Parque Tecnológico. Y la primera fase del corredor ferroviario de la Costa del Sol. Y el Puerto Seco de Antequera. Ojalá que se pueda realizar todo eso y la red completa de Metro de Sevilla. Y la SE 40 y el enlace ferroviario al aeropuerto de San Pablo. Y todo lo que necesitan las demás provincias, como el enlace ferroviario del Puerto de Algeciras. Pero me temo que todo lo que llevamos esperando décadas no se alcanzará. Veremos. Solamente ha terminado el primer episodio.