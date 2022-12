Tengo un amigo italiano que dice que lo más importante en la vida es tener miedo. La cosa dicha así, asusta, pero él añade que el miedo es lo que nos hace permanecer atentos, despiertos, y nos aleja de caer en el conformismo y la inacción. Una amiga polaca me explicó que sólo jugaba a la lotería un único número, porque si estaba escrito que habría de tocarle daba lo mismo que jugase uno o cien números; y en caso contrario lo mismo, así que por qué gastar en más de un único número. En Londres conocí a un hombre de pelo dorado por los años, que se ganaba malamente la vida actuando por los pubs de la zona de Covent Garden versionando canciones de Cat Stevens, Simon & Garfunkel y Bob Dylan entre otros. Todo el mundo le oía cantar, pero casi nadie le escuchaba mientras hablaban con sus acompañantes y consumían cervezas calientes sin fijarse en aquel viejo hippie que desde el fondo de un rincón clamaba por el amor como solución para todo. Le pregunté por qué aquel repertorio tan de los sesenta y setenta y me contestó acariciando su jarra, que "inconformistas siempre, pero insatisfechos nunca". Un francés que tenía diversas propiedades en la zona de Burdeos, persona refinada, elegante y tremendamente culta, me habló degustando un vino de su última cosecha, de los ensayos de Montaigne y recordó su frase dirigida al Rey: "Por muy alto que esté el trono, siempre estará usted sentado sobre el culo". A nuestro Ortega y Gasset le leí hace años que "no es uno quien debe de ser consecuente con sus ideas, sino sus ideas las que deben de ser consecuentes con la realidad". Un alemán que conocí en un curso de posgrado repitió hasta tres veces seguidas en su conferencia, que "la mejor manera de predecir el futuro consiste en inventarlo". Un vecino sueco de mi urbanización descubrió lo exagerados que somos al denominar saltamontes a los diminutos caeliferos del suborden Orthoptera. Una portuguesa que atendía un puesto de lácteos en un mercado catalán aconsejaba a sus clientes "ser felices, no normales". Un poeta andaluz me avisó de que "la vejez mantiene los deseos, pero nos quita posibilidades". Una mujer belga bellísima e inalcanzable me recordó que quienes se creen capaces de enseñarnos la verdad son personas que nos ayudan a resolver problemas que no teníamos antes de conocerlos.

Sí, Europa me gusta cada vez más. Y no entiendo por qué perdemos tanto tiempo discutiendo sobre identidades, cuando sumar el máximo posible de ellas, nos mejora al igual que el arcoíris siempre es más bello que los muros de un único color.