Se atribuye a un viejo Jean Monnet la frase "si volviera a empezar, empezaría por la cultura". Monnet, primer presidente de la CECA, es uno de los padres fundadores de la UE, junto a Schuman, Adenauer y De Gasperi. El debut de Juanma Moreno en la Junta no ha sido cultural sino fiscal. Y bien que ha presumido de semenjante hazaña, la más destacada en sus dos primeras semanas de ejercicio. Para calmar su agitación interior, y quizá convencerse de que está de verdad sentado en el sillón de San Telmo, también ha empezado a dar largas entrevistas de televisión. Y su impericia le ha llevado a descubrir una placa en Antequera que conmemora su primer Consejo de Gobierno.

Debería serenarse. Salimos de un acusado sistema de culto a la personalidad y convendría que el nuevo presidente utilizara otras maneras. Es un consuelo, sin embargo, que su espontaneidad nos depare frases divertidas. Estaba tan ufano de haber liquidado el impuesto de Sucesiones, que para dar énfasis al momento histórico en el que agradaba al 1% más rico de la población el presidente dijo que Andalucía se situaba entre los cinco grandes: "the big five". (Desliz un poco borjamari, con perdón).

El término, así dicho en inglés, se suele usar por los aficionados a la caza mayor para definir las cinco grandes especies de África: leopardo, león, elefante, rinoceronte y búfalo. Son insignias tan vitales del continente que han sido utilizadas en los modernos billetes de rand sudafricanos, de la misma manera que puertas, ventanas y puentes son los distintivos de los euros europeos. Sería interesante saber cuál de los cinco animales identifica más Moreno con Andalucía. También se utiliza the big five en psicología, en un famoso test de personalidad, para establecer la apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional de una persona. Las cinco, virtudes estupendas para cualquier político.

Pero no, la expresión se refería a las grandes regiones españolas que ya están libres del expolio de las herencias. El asunto quizá era una demanda extendida hasta que, a instancias de Ciudadanos, el PSOE lo dejó exento hasta un millón por heredero. Ir más allá cumplirá un compromiso electoral, pero tampoco es para alardear estar en un pelotón con Murcia, Castilla León, Galicia y Madrid. El presidente, que es graduado en protocolo, sabrá qué lugar ocupa Andalucía en ese club. De momento, en vez de con la cultura, él prefiere coger seguridad con estas cosas: una placa que conmemora el estreno de su gabinete o una primera medida gubernamental con eslogan esnob: the big five.