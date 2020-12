La anécdota me la contaron unos amigos hace muchos años. Recién llegados a la tranquila y burguesa ciudad de Bath, estaban comiendo en un restaurante familiar junto a una familia de aborígenes, los padres y tres niños pequeños. Uno de ellos, inquieto y aburrido, empezó a pedir agua a gritos a alguno de los camareros que por allí trajinaban. Su padre, sin apenas mover un músculo, mientras sostenía el tenedor con la mano derecha, le asestó una colleja con la izquierda a su vástago, mientras decía en voz alta: "Don't forget the fucking please". Olvidar el "por favor" para ese escrupuloso británico merecía soltar un taco en voz alta y propinar una lección al niño en toda la nuca.

Resulta, sin ninguna duda, una caricatura grotesca del concepto de mantener los modales y la remilgada devoción de los británicos por las fórmulas de cortesía. Ciertamente el please no se les cae de la boca mientras que a nosotros su homónimo, el por favor, nos cuesta la misma vida, a tenor de la escasez con la que le damos uso. Se puede ser un broncas y un grosero con o sin el please, estamos de acuerdo, pero las palabras, los gestos nos definen, de la misma manera que hablar a gritos o interpelar a tu interlocutor a medio milímetro de su jeta. Babeo con la prudente distancia que otras culturas mantienen entre personas y sin ninguna duda con el tono bajo de algunos pueblos cuando hablan. Y no es cosa del Sur, se lo aseguro, sin ir más lejos nuestros vecinos portugueses bajan varios decibelios al hablar tanto en público como en privado. Es muy elocuente el contraste que uno de los personajes de El Medico rural de Felipe Trigo notaba cuando viajaba desde Paris a Madrid en ese tren de principios de siglo XX que tardaba una eternidad. Desde el "S'il vous plait au train de la Gare du Nord" al "Al tren" cuartelero de cualquier estación patria había siglos de distancia en educación, trato, respeto.

La buena educación es un concepto amplio, que lo mismo sirve para definir una instrucción esmerada en conocimientos y habilidades que la formación en valores o, fuera de las aulas y de la edad escolar, las maneras con las que decidimos convivir. Otro amigo suele decir que llevarse bien forma parte de las obligaciones laborales y debería insertarse en los currículos profesionales. Las formas son respeto. Y todo aquello por lo que se enarbolan banderas y blanden constituciones no es más que la observancia del respeto que todos merecemos y que todos deberían merecernos.

Soy gran fan de las palabras gruesas bien colocadas en un argumentario y devota del diccionario de Improperios de Archibaldo Haddock, pero lo peor, lo más insultante, que he llamado a alguien alguna vez, es maleducado. De perder la educación a invadir Polonia sólo hay un palmo.