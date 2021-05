Tirolí, tirolí, tirolina

Lo de la tirolina tendida desde la Torre Pelli a la Torre del Oro para que nativos y sobre todo los turistas se lancen de una a otra no es una fake new ni una inocentada. Parece que el proyecto está siendo estudiado. El parque temático que ya está siendo (o es) la ciudad histórica tomaría así un nuevo cariz al sumar el parque de atracciones. No basta disecar el centro, momificar la Catedral y el Salvador, abarrotar de veladores calles y plazas convertidos en gigantescos comederos y bebederos… A los visitantes hay que procurarles además emociones fuertes, ofrecerles atracciones ricas en adrenalina. No es cosa de que se nos adelanten otras localidades. Alhaurín de la Torre ofrece la tirolina más grande de Andalucía, en la que además se puede ir tumbado -"como Supermán"- a 110 km por hora. En La Axarquía funciona una tirolina-hamaca en la que hasta se puede pasar una noche completa "a la luz de la luna y divisando unas vistas de extraordinaria belleza repletas de lomas abarrancadas cubiertas de olivos, almendros y vides". En Huesca se anuncia la más rápida del mundo en la que se irá hasta 160 km por hora o más. Cuenca espera contar a finales del verano con la tirolina doble más larga de Europa en su casco antiguo, "sumando -leo- un atractivo más con el que implementar su oferta turística y otorgando una experiencia única para turistas y conquenses".

Como ustedes comprenderán no es cosa de que Sevilla sea menos y se quede atrás. Limitarse a la Anaconda, los Rápidos del Orinoco, el Jaguar, el Iguazú o el Desafío de Isla Mágica nos haría perder posiciones. Parques temáticos y de atracciones hay muchos. Ciudades convertidas en un parque temático con atracciones adrenalínicas hay pocas. Apuéstese pues por el futuro. Y sin protestas de los Don Cicuta hispalenses, los Statler y Waldorf -los dos viejos críticos del palco de los Muppets- sevillanos y toda la reata de amargados, cascarrabias y negativos adversarios de cuanto la modernidad y progreso traiga a Sevilla. ¡Basta ya de hispalispatriarcado, de quienes se creen dueños y únicos intérpretes de la ciudad y quieren conservarla en formol, achicarla a la estrecha medida del concepto que de ella tienen! ¿Acaso no bate récords de visitantes el London Eye, la noria más alta del mundo hasta que Las Vegas le arrebató el cetro (lógico: en estas cosas nadie puede competir con la reina de neón del desierto)? No sea Sevilla menos.