Hay personas que pese a la crítica de la mirada ajena hacen lo que, consideran, es lo correcto. Conozco a una mujer, Silvia, que, volviendo de cenar en la plaza del Cabildo de Sanlúcar de Barrameda, acompañada por sus dos hijas pequeñas y su madre, Irene, se paró a increpar a un hombre que daba una bofetada a una chica. Este valiente acto no llamaría tanto la atención salvo porque el acontecimiento fue en los 90, época en la que, si alguien osaba reprender la violencia machista, escuchaba decir eso de "no te metas, que es su novia". Con este argumento legitimado por la sociedad de la Expo 92, intentó retener mi abochornada abuela, Irene, a su hija, mi madre, Silvia, cuando aquella noche de verano ni corta ni perezosa se acercó para meterse en la discusión de pareja. Tres décadas después soy consciente de que ella es una especie de Verónica, figura histórica que, según la tradición cristiana, en pleno Viacrucis de Jesús, haciendo caso omiso de que el resto abucheaba al extraordinario y torturado Mesías, se aproximó para secarle la cara de sudor y sangre. El relato religioso cuenta que en su velo habría quedado milagrosamente impreso el Santo Rostro. En la actualidad, gracias a que ha habido muchas Verónicas, actos de mujeres y de hombres, nos resulta inconcebible la naturalidad de un acto de violencia contra una ciudadana sin que nadie intente pararlo o llame a la Policía. Permítanme, porque es el mes de las madres y yo como muchos (espero que la mayoría) estoy muy orgullosa de la mía, el atrevimiento de decir algo más. ¿Qué pasa cuando lo que "está ocurriendo" es con los niños que siempre son hijos de alguien? ¿Cuántos se paran ante la violencia física, o verbal, con un menor osando verse censurado por ese "déjalo, que es su madre/padre/abuelo/tía/tío"? Como si un acto violento contra un adulto fuera desdeñable, pero contra un menor fuera educación. Mi madre se para y pregunta, se para y se planta. Lo sigue haciendo como lo hacía en los 90 con las mujeres pese al rubor de mi abuela y la multitud. De ella, mi hermana y yo intentamos aprender eso de saltarse la "vergüenza ajena" para hacer lo que consideramos honesto. Algunas de las veces, sin razón, la mayoría, con ella. En cualquier caso, en lo que respecta a humanidad, quizás merezca más la pena pecar por exceso que por defecto. Hay que ser muy madre, muy Verónica, para cuidar, proteger o defender más allá del hijo de una, para hacerlo con quien consideramos indefenso o en desventaja frente al poder de otro. Mi madre no es perfecta, apuesto a que la de muchos de los presentes, apreciados lectores, tampoco; pero es una persona y mujer pionera. No es perfecta, confío en que muchas de las presentes, apreciadas lectoras, tampoco, y que importante es que sea así. Lo bueno de ser una Verónica es que primero pueden tildarte de "loca", para luego, con el tiempo, la tela donde queda milagrosamente impreso el atrevimiento haga cambiar la rueda social haciéndola, por poco que sea, un poco más justa.