Tontos útiles a izquierda y derecha

La política de hoy ha caído tan bajo que un tipo sin sentido de la oportunidad y sin pericia para afrontar una entrevista periodística puede llegar a un puesto de alto rango. En la política andaluza se aprecia con claridad que hay demasiada gente que cree en exceso en sus posibilidades por el mero hecho de que han accedido a un cargo que no requiere de legitimación directa (las urnas), sino indirecta (el dedo del presidente). Miren ustedes, uno siente una suerte de vergüenza ajena cuando, por ejemplo, oye a un vicepresidente explicar que no adelantará las elecciones. Eso es tomarle el pelo al pueblo, pues el único que tiene la potestad de disolver la Cámara es el presidente.

Tampoco uno sabe dónde meter la cabeza cuando oye el disparate sobre los ocho mil sanitarios no renovados en sus contratos por la Junta , en vez de explicar que se han mantenido doce mil de los veinte mil contratados de forma extraordinaria para luchar contra la pandemia. Urge que Elías Bendodo le explique algo de comunicación a Marín en dos tardes, como hacía Jordi Sevilla con Zapatero en materia económica.

El sistema ha elevado al máximo nivel a gente que no debiera haber pasado de enchufado en la Faffe. Se entiende que el PP no quiera jugárserla en las urnas pese a tener un presidente que sube en las encuestas por méritos propios. ¿Cuándo se encontrará con un socio (tonto) útil como el actual? Algunos han gobernado como si fueran perpetuos. Y ahora entran en la fase del vértigo. La arena del reloj cae de pronto a mayor velocidad, el febrero electoral de Castilla y León suena a mazazo, el telediario de Madrid pega zurriagazos sin piedad en la cara de un líder sobreexpuesto por una nefasta gestión de la comunicación que habrá de ser estudiada en algún trabajo de graduación (tampoco da para ninguna antigua tesina).

Hoy vemos con claridad que el Gobierno del Cambio ha sido una gran oportunidad desperdiciada para algunos que sólo quisieron el poder por el poder, supervivientes del sistema que se creyeron más de lo que valían, que se hicieron acompañar por quienes ya buscan una ventana de San Telmo o de la Consejería de turno para saltar a destinos más seguros.

Uno tiene claro que la política de hoy no es la de los tiempos de Atenas, no es ningún foro para el desarrollo de la excelencia, ni ninguna cantera para forjar el Cánovas o el Sagasta del siglo XXI. Pero sentimos ya vergüenza ajena de algunos de nuestros dirigentes. Ayer nos sonrojamos al ver el telediario. Yrecordamos lo duro que fuimos todos con aquel director de la RTVA que compareció en el Parlamento:“De papeles vengo chungo”. Al menos no le dio por cocinar torrijas y hacerse un vídeo.