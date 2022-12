Torrijos, la política y el marisco

NI la blanquiverde, ni Hércules fundador y sus leones, ni Blas Infante vestido de moro... el verdadero símbolo político que nos une a todos los andaluces es el langostino y, por extensión, el marisco. En eso, como en tantas otras cosas, tenemos un cierto paralelismo con Galicia, otra tierra en exceso aficionada al género que, además, es gobernada por un PP que parece haber dimitido de su función histórica de partido unitario. Durante décadas, el PSOE hizo de los crustáceos decápodos algo así como el cetro y el flagelo de los faraones, el atributo de un poder más omnívoro que omnímodo. A la derecha no le hizo falta reivindicar el consumo, porque siempre se creyó con el derecho divino y exclusivo al lujo, pero su tropa auxiliar, Ciudadanos, también demostró una inclinación al producto sanluqueño en los años de Juan Marín. La izquierda, tanto la unida como la desunida, tiene relaciones más complejas con la alta pescadería, pues su propio discurso le obliga a una ética y una estética franciscana.

En estos días, como ya sabrán, el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos ha terminado un largo calvario judicial de 13 años con cuatro causas que han quedado en nada. Probablemente ninguno de los que se cebaron con su figura se disculpará. Torrijos sufrió una auténtica campaña de desprestigio simbolizada en una poderosísima foto en la que salía ante una gran bandeja de crustáceos como miuras en una feria de promoción del marisco en Bruselas. Lo que hubiera hecho cualquiera, comer marisco en la feria del marisco, se tomó como el símbolo de un comportamiento corrupto que la Justicia ha desmontado casi tres lustros después. Torrijos fue víctima de la mala fe, pero también de la simplificación y la caricatura. Lo último era inevitable en un hombre que, pipa en ristre, sufría en sus años de concejal de ese extraño e incomprensible complejo de superioridad moral que aqueja a no pocas gentes de la izquierda hispana. A Torrijos le tenía ganas mucha gente y no sólo sus adversarios políticos.

La caricatura siempre ha sido un arma política y periodística, desde el capitalista gordo con puro, tirantes y chistera hasta el rojo glotón, pasando por el sindicalista vago o la señorona de caridad farisaica. Pero no dejan de ser distorsiones de la realidad más o menos perspicaces. Ahora, la Justicia ha dejado claro que Torrijos no delinquió ni en Sevilla Global, ni en la Fundación de Sevilla, ni en Mercasevilla, ni en Fitonovo. Y eso es lo único que cuenta. Nadie le podrá quitar estos años de amargura, pero al menos le queda la superioridad moral. Esta vez sí tiene derecho a ella.