A medida que uno cumple ejercicios tributarios, especialmente si ha viajado bastante por razones tanto personales como profesionales, es probable que pueda confundir lo que vio en un sitio con lo que cree recordar de otro. Es fácil no estar seguro de cuál era el puente medieval de Camprodón y cuál el de San Juan de las Abadesas, ambos en Gerona, si han pasado muchos años desde la última vez que los vio, aunque ciertamente sean distintos. O podría uno dudar si un determinado artesonado que se le viene a la cabeza era el de la basílica de Santa Francesca Romana o si más bien estaba en la iglesia del Espíritu Santo en Saxia, las dos en Roma. O, yo qué sé, puede uno titubear sobre si la torre del homenaje de un castillo de la que nos enseñan una foto era la de Alburquerque o la de Coria, por decir algo extremeño. Supongo que a todos nos pasa.

Pero hay lugares o personas, monumentos o escritores por ejemplo, que por alguna razón permanecen indelebles en nuestra memoria, por mucho que pase el tiempo, tal vez hasta que lleguen el señor Alzheimer o sus colegas, a quienes Dios mantenga alejados. Normalmente, esa fijación en nuestra mente de esas obras de arte o de esos artistas, creo, puede deberse más a alguna circunstancia personal de la visita que al mérito intrínseco del objeto del recuerdo, porque –al menos en mi caso– hay otras obras o autores objetivamente tan o más valiosos que los que recordamos y que están perfectamente olvidados o confusamente almacenados en un magma de evocaciones parciales.

Conservo nítida memoria de la visita a la capilla de los Scrovegni, en Padua, cuando hace muchos años nos llevó a verla un amigo padovano. Me impresionó y me encantó. Los frescos de Giotto supusieron un hito en la historia del Arte, con mayúsculas, pero hay otras obras que conozco que también lo fueron y que recuerdo peor.

Y considero casi como un personaje de la familia a John Ruskin desde que siendo mozalbete me llevaron a ver su tumba, en Coniston, que tengo grabada tal vez porque me divertí jugando en el cercano lago. Luego he vuelto con mi familia, que probablemente ni se acordará, al lago y a su casa. Y he leído con atención alguna de sus obras, especialmente la monumental The Stones of Venice, algunas en la clásica edición de Cook & Wedderburn.

Así que cuando leí en este Diario, en la entrevista de Sánchez-Moliní a Victoria León, que ésta había traducido Giotto y sus obras de Padua, de Ruskin (editorial Athenaica), me precipité a comprarla y disfrutarla.

Es una gozada tener en la mano la concurrencia de una obra en que el pintor puso todo su arte y empeño (el libro reproduce cada fresco de la serie), los muy subjetivos pero interesantes comentarios del polímata y polígrafo Ruskin, la cuidada traducción y una edición en que parece haberse puesto mimo, calidad y diría que calidez. Visto desde nuestra tierra, donde con frecuencia caemos en la chapuza y el capotazo facilón, es de agradecer esta suma de trabajos bien hechos. Espero emularles, en lo que me toca.