El Trajano, otro hotel

Hubo un momento, allá por los años 70 y 80 del pasado siglo, en el que se decía que todo el centro de Sevilla sería un gigantesco banco dada la proliferación de edificios que estos iban ocupando sumándose a los ya existentes. Nadie podía imaginar que se acabarían vaciando muchos de aquellos edificios recientes o históricos, que desaparecerían nombres que parecían eternos -en la medida en que los humanos negocios puedan serlo- al estar escritos en mármol o bronce en los frontispicios de las sedes. Pero cerraron o se transformaron radicalmente haciendo desaparecer macizos mostradores, ventanillas y mamparas de cristal con remates de bronce y grandes mesas centrales para mostrar una desnudez zen en la decoración basada en el vacío de mobiliario… Y de empleados.

Desde las antiguas lonjas y bolsas de comercio a la sede del Banco de Inglaterra de sir John Seoane y las moles del siglo XIX la banca y el universo de los negocios desarrolló una arquitectura, unas decoraciones y un mobiliario que representaban su poder, su seguridad y su perdurabilidad como los nuevos templos de la nueva religión. Después estos símbolos fueron, y en las ciudades con gran movimiento económico e intensa vida comercial lo siguen siendo, los rascacielos. Sevilla, no se lo voy a descubrir a ustedes, no es una de ellas. Sus grandes edificios comerciales históricos, con el Archivo de Indias al frente, sobrevivieron como restos de un esplendor pasado. Y los bancos que hacían una exhibición un tanto provinciana de musculatura arquitectónica fueron desapareciendo o adoptando el vacío zen.

Lo pensaba al leer que el edificio de Aníbal González que albergó el cine Trajano se va a convertir en un hotel. De lujo, por supuesto. ¡Otro hotel! ¿Cuántos van ya? Si antes se decía que el centro de Sevilla acabaría siendo un gigantesco banco, hoy se puede decir que es en gran parte un gigantesco hotel pespunteado por pisos turísticos, una asombrosa proliferación de hoteles que crecen como setas. Algo bueno, aunque con regusto amargo, hay en esto. Es más realista rendirse y admitir que en gran medida vivimos del turismo que seguir pensando que podemos volver a ser lo que fuimos en versión moderna y competitiva. Se decía en el entorno Expo que Andalucía iba a ser la California de Europa. No les faltaba razón. Lo que no dijeron es que sería la de Disneyland, Universal Studios o Legoland, no la de Silicon Valley.