Trascendencia en una franja horaria inusual

Todo va a dilucidarse entre el almuerzo y la sobremesa en un día en que amanece más tarde con el dichoso cambio de hora. Betis y Sevilla en una encrucijada trascendente con vistas a cumplir objetivos y todo en un rato, a través de unos horarios inusuales, sobre todo el Betis con ese invento de jugar a la hora de comer en un rodeo tan peculiar como es Vallecas, Avenida del Payaso Fofó sin número, y con debutante en el banquillo local.

Parten Betis y Sevilla con la obligación de ganar. El primero, para no verle demasiado lejos la matrícula a cuantos aspiran a estar en Europa el próximo curso; el Sevilla, frente a un enemigo que andaba distraído, pero que ya echa el aliento en el cogote de sus predecesores. Empecemos por lo primero, por ese Rayo-Betis que tiene el plus del cambio de entrenador y, aunque no es dogma de fe, ya se sabe que los entrenadores suelen, no siempre, debutar con éxito.

Y al poco de que Mateu Lahoz -¿les suena?-, le ponga el punto último al pleito vallecano, plato fuerte en Dato. Un clásico de la Liga entre dos rivales que acentuaron la rivalidad en los últimos años, sobre todo tras cierto taconazo de Kanoute y un cabezazo de M'Bia que supieron a gloria en Nervión y a demonios en Mestalla. Pero es que ahora nos topamos con un Valencia en alza que sigue en Europa, que es finalista de Copa y que ha subido espectacularmente su nivel liguero.

Tras haberlo divisado muy alejado por el retrovisor durante toda la competición, sólo tres puntos separa al Valencia del Sevilla, por lo que está claro que el triunfo es vital para los dos. Un triunfo que aliviaría al Sevilla y que al Valencia le serviría para acercarse a una plaza, la cuarta, que pretende renovar. Un domingo de aúpa para el fútbol según Sevilla en el que ganar afianza y perder puede sumir en una depresión de funestas consecuencias. Todo, en una franja horaria inusual.