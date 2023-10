EL temporal del pasado día 19, provoco que tuviera que pasar casi cinco horas en la estación de Santa Justa de Sevilla. Una estación que tan sólo unas horas antes había sido protagonista de un dramático acontecimiento, qué sin duda alguna, ha conmocionado a la opinión pública. Comprobé ese día, como imagino que ocurriría en el día de la Hispanidad, que la estación de Santa Justa, como cualquier otra de trenes, es un espacio singular, con protagonistas inevitables y condicionado por el omnímodo poder del tiempo.

No fue sólo el día 12 de octubre, una estación de tren es un espacio que nos somete a variadas exigencias adaptativas. Unas se vivirán con normalidad y en otros casos provocarán estrés y desconcierto. Cuando estas situaciones nos sobrepasan, es sabido que los seres humanos nos enfrentamos a ellas de dos formas: con una reacción de sobresalto o de sobrecogimiento. Jaspers les llamó reacciones vivenciales anormales. A veces huimos y nos alejamos de lo que nos resulta problemático y en otras pasamos “al ataque”. En el intento por adaptarnos podemos vivenciar una etapa de alarma, después de resistencia y finalmente de agotamiento. Respuestas psicológicas que suelen llevar aparejadas otras de carácter fisiológico y endocrino: aumento del tono muscular, se segrega adrenalina y cortisol, se afecta el ritmo respiratorio y cardiaco, y no siempre se acompaña de un pensamiento racional.

No voy a caer en la tentación de aventurar lo que pudo pensar Álvaro Prieto en esa mañana infausta, en la que después de pasarlo bien en una fiesta con amigos y amigas, se vio envuelto en un sinfín de frustraciones. Basta con repasar la información disponible actualmente. Sin teléfono móvil, buscando infructuosamente el billete en distintos correos electrónicos, rastreando dígitos del pago… y cuando aparece, el tren ya ha salido. Su tarjeta de cercanía no le permite el viaje de regreso y tampoco dispone de dinero en metálico para comprar otro billete. Saltó las vías, pero le sorprenden y no puede entrar en otro tren, le ponen límites y acaba fuera de la estación.

Frustración tras frustración, sin encontrar (o saber) una alternativa válida, parar, serenarse y resolver el problema. Sumido en una situación de vulnerabilidad, sin horas de sueño, con cansancio psíquico y físico, sin móvil (situación que desconcierta a la mayoría de los adolescentes, que además pueden desconocer, de memoria, los números de teléfono de los allegados), posiblemente optó por la vertiente de ataque. En ésta, se percibe que el origen de la frustración está fuera de su control, niega obstinadamente nuevas posibilidades de solución y despliega un comportamiento errático.

Lo habría hecho en muchos partidos con su Córdoba juvenil, pelear y luchar hasta el último aliento. Pero en este partido había reglas que no conocía. ¿Cuántos adolescentes en España conocen como funciona un tren? No es que sean ignorantes es que no va con ellos. ¿Cuántos padres y madres se han sentado con sus hijos e hijas para orientarles de cómo pueden responder en situaciones similares?

Y para colmo, todos los “héroes” del cine se han subido al techo de un tren y no ha ocurrido nada… desde Indiana Jones a otros muchos. En la ficción no existe el infortunio, en la vida real sí. Decía el pensador Guillermo de Ockham, que la mejor explicación de las cosas es la más simple. No sé si es aplicable a Alvaro Prieto, pero es mucho más coherente y respetuoso que recurrir a insidias contra la etnia gitana, broncas y persecuciones inventadas, el sistema educativo de su familia, una posible patología mental o hasta el comentario “de que era adoptado y ruso”. ¿Y qué? ¿Que explica eso?

Los profesionales y las organizaciones están respondiendo de igual manera, unos al ataque y otros a la defensiva. La Policía rápidamente emite una nota, los vigilantes de seguridad son cuestionados, hasta el dj dice que todo “fue normal” en la fiesta. En cambio, algunos youtubers, medios de comunicación y “expertos” se afanan por desvelar “lo nunca visto” y “los verdaderos culpables del caso”. Mientras tanto su familia quiere información: es democrático, justo y saludable mentalmente. Pero necesitan también respeto, afecto y esperanza. Decía Proust que “sólo es sanado el dolor que se vive intensamente”.

La muerte de Álvaro, como la de cualquier adolescente tiene mucho de injusta, por eso decían los romanos “que a quien los dioses quieren, mueren jóvenes”. Necesitarán recordarlo no entre vagones, sino radiante, alegre y vital, como era en su día a día. Habrá que tener en cuenta a su grupo de amistades, supervivientes que pueden añadir culpabilidad (“podría haber hecho algo más”) al dolor humano que expresaron en su sepelio. Rotos, elegantes y portando con dignidad a su malogrado amigo.

Lo dijo Unamuno “y en el tren tras la dicha que huye buscando fortuna, salud o alegría… vamos presos dejando a lo largo la dicha que queda”.