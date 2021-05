De cuando Triana volvía a Triana

Retomamos el modo nostalgia echando mano de la memoria. Amanece un día ideal para rematarlo en Triana así que el sol vaya cruzándose en el camino de una comitiva que parece como de otro tiempo. En esta alta atardecida cobra el arrabal y guarda mucho sentido si no fuese porque si algo le sobra es eso, sentido. Vuelven varias hermandades a la ciudad, pero si me pierdo, que me busquen por la calle Castilla o aledañas, que igual pinta el Zurraque que el Altozano, el Monte Pirolo que San Jacinto. Esta noche, como en la mañana del Viernes Santo o en la del Corpus Chico, Triana es punto de reencuentro y hoy es viendo cómo viene el simpecado de plata. Merece la pena cruzar el puente y adentrarse por los arcanos del barrio más barrio de todos los barrios. Regresan los últimos peregrinos, pero si me pierdo que me busquen por Triana. ¿Cuándo otra vez?