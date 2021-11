Tristeza por la tipuana de calle Peral

Debió empezar la fiebre arboricida antes, mucho antes, de que Zoido desertizase Almirante Lobo para que la Torre del Oro se viera desde más lejos, pero la verdad del cuento es que esta encarnizada batalla al árbol no ceja y raro es el día que no nos topamos con una baja más en la ya pobre floresta sevillana. La última víctima ha sido una preciosa tipuana que se hallaba en la calle Peral. La tipuana es un árbol de florecillas amarillas que cuenta con floración estival y que proyecta una sombra tan extensa como agradable. Es la tipuana un árbol que resiste la sequía, de ahí que en esta tierra nuestra tenga gran predicamento. Sí tiene un inconveniente y es que sus robustas raíces aconsejan alejarla de edificaciones y no sé si ha sido esa la causa, pero lo que nadie podrá negar es que Peral es ahora una calle huérfana y con un aspecto que llena de nostalgia al viandante.