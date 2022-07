Triunfalismo y más ruido que nunca

Sonará monocorde, lastimero, sin solución de continuidad, el "pobre de mí" con que el personal le da el pase de la firma a los sanfermines y tendrá este año un plus como de hacerse perdonar algo que ha llegado a Iruña no se sabe si para quedarse. La plaza ha estado como siempre, llena, pero los dos años sin fiesta se han notado para aparecer un triunfalismo que va contra la esencia de la plaza pamplonica. La fiesta estaba bien, claro que estaba bien, pero el bullicio del sol ha goleado al rigor de la sombra como si el síndrome de abstinencia no tuviera el antídoto debido. He visto los festejos sanfermineros y para comprobar cómo también desde el palco presidencial se ha atentado contra el prestigio de la plaza. Aquel atraco sufrido por Daniel Luque fue sucedido por una serie de injusticias que fue tendiendo al triunfalismo y al ruido, demasiado de ambas cosas.