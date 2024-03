ESTOY convencido de que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos buscado un culpable para justificar nuestra manera de actuar ante una situación sobrevenida. Quizás era lo más cómodo para acabar con la anomalía que estaba originando. Aunque, en realidad, al señalar a ese supuesto responsable estábamos haciendo una interpretación distorsionada, a veces manipulada, de la realidad.

De un tiempo a esta parte, además con una tendencia creciente, el turismo se ha convertido en una cuestión de agitación social y ese culpable necesario es el turista que nos visita con el ánimo de conocer y experimentar algo diferente a lo que le ofrece la cotidianidad de la vida.

Si la ciudad está sucia, es debido a los turistas. Si hay ruidos en las calles molestos para los vecinos, son las maletas rodantes de los turistas. Si el alquiler se ha puesto por las nubes, es debido a las viviendas de uso turístico. Si se están colonizando los lugares de toda la vida donde disfrutaba de sosiego el paisano, son los turistas invasores. Si hay que hacer cola para visitar algunas de nuestras joyas patrimoniales, aunque durante mucho tiempo las hayamos tenido en el arcón del olvido, qué hartura de turistas…

Como sevillano, cuando disfruto del rico patrimonio que tiene la ciudad me pregunto qué sería de él sin turistas que nos visitaran. Porque para mantener ese patrimonio hay que darle uso. Los ingresos por visitas turísticas a la Catedral, por ejemplo, se emplean en parte para tareas de restauración del templo y patrimonio de la Archidiócesis.

Tras los años de pandemia, todo el mundo ha querido salir de casa. Cuando viajamos, experimentamos sensaciones muy positivas que guardamos no sólo en archivos digitales sino, especialmente, en nuestras emociones, que conservamos para siempre y que nos hacen desear volver a esos lugares convertidos en paraísos. Igualmente, si la experiencia no ha respondido a nuestras expectativas, es evidente que ocurre lo contrario y pasamos a ser influyentes (influencers es un término popularizado hoy) en negativo de ese lugar, sea ciudad, pueblo, restaurante... Si, por ejemplo, no nos gusta un restaurante, nos vamos a otro, porque no vamos a dejar de comer. Algo parecido ocurre con las ciudades. Si no nos reciben como esperábamos, pues elegimos otro destino, ya que dejar de viajar no entra en nuestras previsiones.

Sevilla tiene que ser una ciudad que conduzca su futuro mirando por el parabrisas de la apertura a quien nos visita, a quien quiere vivir imbuido de su magia, de su belleza, de sus costumbres y tradiciones únicas, admirándolas, respetándolas y siendo nuestro mejor prescriptor.

Los economistas tenemos una clara percepción de lo que definimos como ventajas comparativas. Dicho de otra manera, aquello que por diversas razones nos hace ser más competitivos que otros en un determinado sector de actividad.

¿Alguien puede cuestionar hoy lo que significa el turismo para España, Andalucía y, concretamente, para Sevilla? ¿Tenemos conciencia del impacto que tiene en la generación de riqueza? Es más, ¿podríamos sustituirlo, a corto y medio plazo, por otras formas de contribuir al desarrollo económico, olvidando nuestras fortalezas en este sector de actividad? ¿Podemos menospreciar la fuerza de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, de nuestras manifestaciones culturales, de nuestra gastronomía y su conexión con el turismo? En definitiva, ¿debemos tirar por la borda de la crítica inconsistente lo que es una gran ventaja competitiva?

No busquemos culpables, mejor busquemos soluciones y el delicado equilibrio entre los ingresos y empleos que genera el turismo, tan necesarios, y la calidad de vida de los residentes. Ojalá quienes desalientan a los turistas entiendan que turismo, en realidad, somos todos.

Se me viene a la cabeza un antiguo cartel del Patronato de Turismo de los años 30 que defendía una campaña para que el turista se llevase una buena impresión de España. Decía así: si usted no tiene un hotel, ni conduce un transporte público, ni trabaja en una tienda o en un banco y ni tiene tiene intereses en el mundo del espectáculo… a usted le favorece el turismo porque cuando esas empresas ganan, dan a ganar a las demás (industria y comercio, agricultura...) y todas juntas son el trabajo de España, es decir, la riqueza de España, es decir, el bienestar de usted. Tan actual como necesario casi un siglo después.