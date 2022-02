Ucrania: alarma antinazi

A estas alturas de la película ucraniana nadie debe dudar de que los hemos dejado solos, como a los de Tudela. Lo máximo a lo que se ha atrevido este Occidente hipertecnologizado es a dictar una serie de terribles sanciones económicas con las que Putin, si pudiera, se haría tirabuzones. ¿Cuántos años lleva EEUU con el bloqueo a Cuba? ¿Ha conseguido algo? Sí, mucho sufrimiento para el pueblo cubano, pero ni un solo disgusto a los sátrapas del Partido Comunista de la isla. ¿De verdad creen nuestros representantes que las sanciones económicas van a parar a las columnas blindadas rusas? Una vez más el cínico Occidente abandona al desesperado Oriente europeo en las garras del oso ruso, como ya ocurrió con Hungría o Checoslovaquia en los años de la Primera Guerra Fría (acabamos de inaugurar la Segunda). A uno, que no tiene más información que la de los teletipos y los telediarios, le da la impresión de que todo ha sido un teatrito. Que desde el primer momento Occidente tenía claro que iba a abandonar a su suerte a Ucrania. Eso sí, después de armarla hasta los dientes y de instruir a sus mejores tropas. Poco podrán hacer los ucranianos, salvo caer con honor. Estamos ante las puertas del horror. Todavía no sabemos exactamente cómo se están desarrollando los combates, el número verdadero de bajas. Pero todo indica que la masacre sólo acaba de empezar. El Ejército Ruso, heredero de ese rodillo sanguinario que fue el Ejército Rojo (ingenuamente glorificado por nuestra progresía más pacifista, la misma que ha convocado manifestaciones ¡contra la OTAN!), no se distingue por sus maneras exquisitas ni por su sensibilidad hacia los derechos humanos. Y cuando acaben los combates llegará el tiempo de la detención y eliminación de los posibles opositores al futuro Gobierno títere de Kiev. En eso consiste la desnazificación de la que habla el Kremlin, que no es más que darle tres vueltas de tuerca a lo que aquí se denomina "alarma antifascista". Es decir, la demonización del adversario y su exclusión de la vida pública. Ya saben, los cordones sanitarios, etcétera. En el caso de Ucrania será la exclusión de la vida misma.

Estos días es normal que alguien se te acerque con cara de geoestratega y te diga que, al fin y al cabo, los ucranianos son rusos y a Rusia han de volver, como el hombre al polvo. Y uno recuerda el llamado Holomodor, el genocidio por hambre al que Ucrania fue sometido por la Rusia comunista entre 1932 y 1933. Cuatro millones de muertos por inanición, muchos de ellos niños. ¿Quién desearía volver a un país así?