No ha sido gracias a Ehropa, pero Uhropa ha despertado. Quiero decir, que las alarmas europeístas por la deriva institucional de España han funcionado fatal, pero el susto al final se lo han llevado. Hasta hace dos días, en Europa no se enteraban de las cositas que Pedro Sánchez venía haciendo con el Estado de Derecho y la división de poderes. De pronto han caído del guindo. ¿Por qué? Por los avisos del PP de Feijóo, no. Por las preocupaciones de Vox, por desgracia, tampoco. Ha sido porque el mismísimo Sánchez se ha plantado en Europa a pegarse un tiro en el pie.

En vez de hablar de los asuntos de su presidencia de la Unión Europea, bastante embarullada y problemática, se ha puesto a justificarse por lo que hace aquí. Luego, ha demostrado en vivo y en directo que está a las órdenes de Puigdemont. Y, de remate, se ha rematado mentándole el nazismo al líder del partido popular europeo, el alemán Manfred Weber. El estupor es absoluto. Weber ha sentenciado que Sánchez queda inhabilitado para los restos para ocupar cargos europeos. Y éstos, ni amnesia ni amnistía.

Lo inquietante es el fracaso europeo que esta triste historia conlleva. Hagamos un rápido repaso. 1) El Partido Popular español, ¿había sido incapaz de transmitir a sus socios la catadura de Sánchez hasta ahora? Es raro, aunque tal vez que el PP siga pactando con el PSOE las comisiones parlamentarias les resta autoridad. 2) ¿No hay una grave dejación de funciones de los parlamentarios europeos y sus organismos por no enterarse de lo que pasa en un país importante de la UE? Si ése no es su trabajo, ¿cuál es? ¿Por qué está siempre aquello tan vacío de europarlamentarios pagados a precio de oro? 3) Todos hemos visto vídeos de Vox denunciando a Sánchez con todo rigor. Es verdad que ante el parlamento vacío de costumbre. Pero ¿será posible que no echen cuenta de Vox por un prejuicio ideológico? Sería una pena, porque representan legítimamente a un buen puñado de españoles, esto es, de europeos que merecen que se atienda a sus representantes. Y 4) cunde la sospecha de que cuando un líder nacional agacha la cabeza en los asuntos de la Agenda 2030 y demás cuestiones soberanas, las irregularidades internas ya se le perdonan, como si fuese un presidente marioneta de un país colonizado.

La presencia de Sánchez ha disipado la indiferencia europea de un modo cualitativo; sin embargo, no debería haber hecho falta esperar tanto.