E L Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde al proyecto de ley para reconocer la Universidad Fernando III, que se ubicará en el campus del CEU en Bormujos, y también la Utamed, que será la primera universidad andaluza online a distancia. Una vez que sea aprobada en el Parlamento (donde el PP dispone de mayoría), Sevilla contará con dos universidades privadas (la Loyola y la Fernando III), además de la US, la Pablo de Olavide y la UNIA. En este país, cuando se habla de lo privado, parece que nos referimos a algo nefasto, aunque lo privado es compatible con lo público en los países democráticos.

Las actividades privadas se deben unir a las públicas, con fines beneficiosos para la sociedad. En estos días vemos cómo han organizado numerosas protestas por el llamado desmantelamiento de la sanidad pública. Las protestas alcanzan especial insistencia en Madrid. Allí tienen elecciones autonómicas el próximo mes de mayo y quieren desbancar a Isabel Díaz Ayuso. La sanidad pública es imprescindible, y debe funcionar mejor que bien. Pero, a pesar de todas las dificultades tras la pandemia, y a pesar de la falta de personal sanitario, la sanidad pública española sigue siendo una de las mejores del mundo.

Nuestra sanidad pública ofrece más y mejores servicios que la de China, el país comunista más importante del mundo. Eso lo deberían saber los comunistas, que son los que más protestan. Los cinco primeros hospitales de España, según el ranking de reputación, son tres de Madrid y dos de Barcelona. Quizás los problemas suceden donde vive más gente que quiere ir al médico. Como hay más chinos que madrileños, en Pekín están peor. En Andalucía, como en mayo no tenemos autonómicas, se protesta menos contra Juanma.

A las universidades privadas tampoco las ven con buenos ojos, a pesar de que no suponen menoscabo de las universidades públicas. Es propio de la libertad que se elija dónde se estudia, aunque no siempre se puede cumplir. Igual que es propio de la libertad ir a una tienda o a otra, a un bar o a otro, a un hotel o a otro. Elegir o no elegir. Las empresas privadas existen incluso en países comunistas, con lo que se demuestra que todo no puede ser público. Y que lo privado es bueno cuando funciona.

La Universidad Fernando III tiene una ideología basada en el humanismo cristiano, que es una de las corrientes ideológicas que inspiraron la democracia en Europa. Es un valor añadido para las universidades de Sevilla y mejorará la oferta educativa que ya aporta el CEU en Bormujos. Es un proyecto que llega para sumar.