Urgiendo a la supresión del peaje

Cuando la autopista Sevilla-Cádiz ni estaba ni se le esperaba, la Nacional IV y el río eran las causas de mortandad más elevada entre los jóvenes y en el caso del Guadalquivir cuando las calores apretaban. Ahora, cuando al peaje le quedan dos telediarios, según prometen los mandarines de cada momento, la N-IV en general y la Recta de Los Palacios en particular siguen cobrándose vidas. Cuarenta víctimas en el último decenio son demasiadas víctimas y todo ello hace que corra prisa quitar el peaje de Las Cabezas y que el personal no dude en utilizar la autopista para ganar en seguridad lo que pierde su bolsillo. Ahora bien, ¿asegura alguien que con la supresión del peaje va a seguir siendo tan segura la autopista? No se sabe, pues lo que sí puede asegurarse es que el tráfico aumentará considerablemente y la duda está en si el mantenimiento de la vía será como hoy.