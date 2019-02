Urnas ya y sobran las algaradas

Efectivamente y en condiciones de normalidad sobraría eso de echar a la gente a tomar las calles, pero es que no se están dando esas condiciones. La situación que atraviesa este pobre país aún llamado España no sólo está lejos de la normalidad, sino que resulta absolutamente inadmisible. En democracia está claro que sólo son las urnas las que deben decidir y no las algaradas de uno u otro signo. Las urnas como objeto sagrado en el que se apoya la democracia, pero esas urnas ni están ni se les espera, no hay en la más lejana lontananza ni rastro de que vayan a aparecer susodichos objetos. Entonces no comprendo cómo quedan españoles que siguen aceptando esta gobernanza a decretazo limpio, como el más desvergonzado ejemplo de dictadura que darse pueda. Claro que crispa el anuncio de la manifestación del domingo, pero si sirve para que vuelvan las urnas...