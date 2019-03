Se ha abierto un debate sobre la utilidad del tranvía, después del frenazo que le dieron al proyecto del alcalde Espadas para ampliarlo desde la estación de San Bernardo hasta Santa Justa. En cuanto a la frustrada ampliación, se debe recordar que no ha sido cuestionado sólo por las derechas (como ahora dicen) del PP y Ciudadanos. No ha sido una ocurrencia de Beltrán Pérez, sino que también las izquierdas ecologistas estaban en contra y calificaron el proyecto de arboricida. La ampliación es un gasto innecesario, porque ese trayecto se puede cubrir ya en tren de Cercanías, además del autobús de Tussam, y se debería reconducir con la ampliación del Metro, que ya llega a San Bernardo. Pero se cuestiona también la utilidad del tranvía que existe.

El llamado Metro Centro adquirió el pomposo nombre, tras otra polémica, en tiempos de la Alcaldía de Alfredo Sánchez Monteseirín. Ni es Metro ni soluciona el transporte del centro. Tiene usuarios, que lo defienden y valoran, así como personas que a veces se suben por motivos digamos paisajistas o pintorescos. No es como el tranvía 28 de Alfama en Lisboa, pero cubre un recorrido parcialmente bonito.

Útil es, aunque no de uso masivo, como sí sería un Metro auténtico con una parada en el centro de Sevilla. Como ocurre siempre, se ha culpado a las cofradías de que el tranvía no tenga más éxito y más usuarios, porque dicen que muchos días no llega a la Plaza Nueva, por culpa de tantos pasos como recorren la Avenida y la cortan. Se puede demostrar científicamente que la Avenida se corta pocos días del año por culpa de las cofradías. Sólo se cierra para la Semana Santa. También se corta para Corpus, Virgen de los Reyes, algún vía crucis de Cuaresma, la eucarística del Sagrario y cinco o seis procesiones extraordinarias. Pero sólo durante un rato. Significa que hay más de 300 días del año en que no se corta la Avenida ni un minuto por culpa de las cofradías.

El recorrido del tranvía lo puedes hacer en bicicleta, en patinete, o incluso caminando, que está de moda. Tampoco llueve ni hace frío tantos días del año. Se supone que esa Avenida es peatonal, aunque puedes morir atropellado. Cuando la peatonalizaron, fueron eliminadas las paradas de autobuses de Tussam en la Plaza Nueva y los comerciantes del centro se quejaron. A la vez que proliferaban (y siguen proliferando) otros centros comerciales.

En la Sevilla del siglo XXI el tranvía es un transporte más, tirando a anecdótico. Es un complemento. Por el contrario, las líneas 2 y 3 del Metro sí que serían una revolución para el transporte en la ciudad.