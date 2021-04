Vacunaciones, no se habla de otra cosa

Así como antaño se utilizaba lo de la centralita quedó colapsada o el en Sevilla no se habla de otra cosa cuando se le quería dar importancia a algo, hogaño puede decirse que no se habla de otra cosa que no sea el proceloso asunto de las vacunaciones. Que si la vacuna tal, la china o la rusa, qué más da. No se habla de otra cosa que de si te han llamado o no, de a ver dónde van a banderillearte en regla, si en los Bermejales o en la Facultad de Económicas, si a la parienta la vacunan en el mismo sitio que al marido o por separados. "Niña, si vas al Sadus de los Bermejales no te olvides de la sombrilla porque las colas al sol son larguísimas, que hay que ver dónde está aquello de lejos". Y es que desde hace una semana, en esta Sevilla nuestra no se habla de otra cosa que de la anhelada, y temida, vacunación, que hasta el triunfo del Sevilla sobre el líder pasó a segundo plano.