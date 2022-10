Valme, otra abstinencia superada

Aun cuando vivamos en un lugar del planeta donde proliferan las romerías, mayormente marianas, en este tercer domingo de octubre nos estalló en la cara la que quizá sea más populosa y sensible de cuantas se celebran en la provincia. Un año más y tras una abstinencia insoportable, Dos Hermanas se echó a la carretera para acompañar a la Virgen de Valme, imagen gótica que acompañó a San Fernando durante la reconquista de Sevilla. Valme, que no es la Patrona nazarena, sino simplemente protectora del municipio, se rodeó de una multitud que la arropó hasta el Cortijo de Cuarto. Parece una romería más de las muchas que conforman el calendario romero de una tierra que se llamó de María Santísima. ¿Una romería más? No estoy de acuerdo y bien que, como antes de la odiosa pandemia, pudo confirmarse claramente en este tercer domingo de octubre.