Velá y velatorio

Como el de tantas otras fiestas de nuestra tierra, la celebración trianera de la Velá(da) de Santa Ana tiene un indudable origen religioso; aunque bien sabemos que, en tiempos irreligiosos y ultralaicos como los actuales, eso importa poco, porque la susceptible explotación turística de cualquier mínimo festejo, por muy religioso que fuera, es lo auténticamente primordial por encima de cualquier otra consideración.

No obstante lo anterior, y la progresiva pérdida de carácter religioso de muchas de nuestras fiestas, podemos comprobar que la titularidad de gran parte de las casetas que se instalan durante la Velá de Santa Ana en la calle Betis pertenecen mayoritariamente a las hermandades religiosas del barrio; si bien, junto a ellas, ¡cómo no!, no faltan las que montan los principales partidos políticos, siempre presentes en cualquier ámbito que pueda servirles como plataforma de propaganda.

Y dentro de lo que supone esta omnímoda presencia política con vocación propagandística, el premio al mayor protagonismo se lo llevan los comunistas de IU, que, desde hace años, no desaprovechan la ocasión de utilizar su caseta para dar la nota con su parafernalia evocadora de su peor identidad de origen: con una inmensa y desproporcionada bandera republicana (anticonstitucional) desplegada en la parte trasera de la caseta cara al río, con sus hoces y martillos de enternecedora evocación, con sus estrellitas revolucionarias que tanta sangre han vertido y su, ¡cómo no!, correspondiente retrato del malhadado santón argentino que preside cualquier sarao comunistoide que se precie y cuya biografía se compagina adecuadamente con la naturaleza sanguinolenta del resto de bondadosos iconos que caracterizan a tan humanitaria fuerza política.

Porque si nuestros queridos comunistas fueran un poquito coherentes, lo suyo es que renunciaran a participar en unas fiestas como éstas, de marcado origen religioso. Mas esperar hoy coherencia de unos comunistas que no cesan de presentarse allí por donde aparecen como defensores y garantes de la democracia y de los derechos humanos, es como pretender aspirar a ganar el concurso de la cucaña con zapatitos de tacón y guantes de boxeo.

Aunque también es cierto que no faltará quien piense que mucho mejor es así... Y que celebren, con su característico estilo y maneras, unas fiestas que desde luego habrían desaparecido de nuestro panorama si de ellos hubiera dependido su permanencia. Pues, para mayor inquina, se trata de unas fiestas que llevan por nombre a la madre de Aquélla cuyas imágenes tanto gustaron los comunistas de perseguir, para destrozarlas y calcinarlas allí donde las encontrasen, y que significaban además la muerte para quienes se atreviesen a defenderlas. Una maldita parte de la memoria histórica que no conviene recordar por estos entusiastas "luchadores" contra la amnesia, herederos de aquellos otros tan dados a generar velatorios en todos los lugares por donde aparecían.