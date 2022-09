Vendimia temprana

Llevo varios días dándole vueltas al tema de este artículo. El hecho de que sea uno al mes obliga al descarte de ideas y hace que tenga dudas sobre el protagonismo ante tanta cosa comentable. Les voy a ahorrar el tema del ficus de San Jacinto, del que ya ha opinado todo el mundo. Aunque, y es lo único que diré aquí al respecto, a lo mejor en un país menos visceral y menos corrupto, hubiese ayudado el haber hecho público un informe técnico de una empresa especializada e independiente sobre la situación del árbol y sus consecuencias para el edificio y los viandantes, creo que no ha sido el caso.

Pero lo del árbol trianero si viene a cuento de esa tropa negacionista del cambio climático, en la que Trump es dios y Losantos su único profeta. La ranciedad local se alinea con el ex presidente yanqui y con todo aquel que sea anti ecologista, y supongo que esa tribu identifica el ecologismo con izquierdismo, lo cual, bien es cierto, también es un fallo de los partidos ecologistas. Claro que las criaturas alegan que en la derecha pasan de ellos, porque los partidos de ese lado representan los intereses capitalistas de las grandes industrias que perjudican al planeta.

Sea como sea, para los que nos dedicamos al mundo del vino, desde hace unos años es evidente que la recogida de las uvas se anticipa en el calendario con respecto a vendimias pasadas, en unas fechas más veraniegas, ante la maduración de los granos debido a las altas temperaturas.

Quizás, con otros frutos de la tierra no apreciemos tanto el cambio, porque las uvas siguen siendo de las pocas frutas donde se sigue una tradición ancestral. En la mayoría de los demás productos agrícolas, las técnicas de cultivo han hecho que perdamos la noción de estacionalidad, que algunos intentamos recuperar, desde comentaristas gastronómicos pasando por cocineros concienciados con el producto y la naturaleza de las cosas.

Curiosamente a algo que parece no afectar esa "presunta" subida de las temperaturas medias es al fútbol. Despreciados los aficionados que van al campo, parte menor de los ingresos anuales de los clubs, se supedita todo a la programación televisiva, que es la que manda a la hora de configurar calendarios. Y no deja de ser curioso que, precisamente el fútbol, haya hecho volver atrás al país en el tiempo y llevar de nuevo a los aficionados a los bares para ver los partidos. Recordarán esas imágenes en blanco y negro de los parroquianos mirando el televisor del bar. Entonces no había dinero para comprar una tele y ahora muchos no pueden distraer de la caja familiar los euros que cuesta suscribirse a los canales privados que retransmiten los partidos. Da cosita ver esos canales en abierto donde se narran los encuentros como en la radio, mientras la cámara enfoca un plano fijo de la banda, me recuerdan a aquellos que miraban el porno en la niebla de Canal+. Parece que esa anticipación también ha contagiado a algún hostelero valiente que ha decidido que mitad de Agosto es buena fecha para inaugurar un bar en Sevilla. Ellos sabrán.