Vergonzosos regates a la Justicia

Vive Dios que me acongoja la idea de ver a Pepe Griñán entre rejas, es un buen hombre y sería muy triste que en este último tramo de su existencia sufriera la pena de cárcel. Pero no comprendo cómo el mandarinato vigente osa contradecir a la Ley con un indulto incomprensible. Si la imagen de Griñán ya se dañó con lo que dijeron los ropones mucho más va a degradarse si elude la cárcel por el compadreo de sus correligionarios. Y por si fuera poco esto, las medidas de gracia que, como cerezas enlazadas, van recibiendo gentuza que mató por la espalda es ya el colmo de la realidad de un país maltratado y disparatado por culpa de una dirección desecho de tienta y cerrado. Me reitero en el dolor que me produciría ver a Griñán entre rejas, pero más me entristece comprobar cómo la Justicia es sorteada de la manera que se sortea un día sí y otro también. Pobre país, Señor.