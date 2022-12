POCOS héroes de nuestra época como Volodímir Zelenski. Iba para Woody Allen y acabó como De Gaulle o Mannerheim, echándose todo un país y sus tanques a las espaldas. Si Ucrania ha aguantado el embate ruso ha sido, en gran medida, gracias a su liderazgo, a su fortaleza y a su inteligencia. Pero eso no quita que no tenga defectos: por ejemplo, su manía de andar siempre vestido de Coronel Tapioca. Como decía este jueves un bienhumorado comentarista radiofónico, “la foto de Biden con Zelenski en la Casa Blanca recordaba a la de un abuelo despidiendo a su nieto que se marcha de campamento”. No somos inocentes y comprendemos el mensaje que subyace detrás del estilismo guerrero del líder Ucraniano: “yo también estoy en el frente, soy uno de los vuestros, mi despacho presidencial es la primera trinchera de la nación”. Al igual que Fidel Castro nunca se quitó el uniforme verde oliva de Sierra Maestra, Zelenski, probablemente, siempre vivirá atrapado en su vestimenta caqui. Fue Jünger el que llamó la atención sobre la evolución de los uniformes militares paralela a la Revolución Industrial y el nacimiento de las masas proletarias. De los vistosos y llamativos trajes de húsares, dragones, granaderos, coraceros, lanceros y alabarderos del antiguo orden se pasó a esos toscos trajes de campaña y cascos mates que parecían más propios de mineros o albañiles que de soldados orgullosos y fanfarrones.

Cuando uno ve las fotos del presidente de Ucrania no puede dejar de acordarse de Winston Churchill, que ha pasado a la historia, con razón, como el paradigma de líder de un país en guerra. Lo que más fascina del viejo político conservador es que fue capaz de ganar sin abdicar del smoking y sus elegantes trajes de raya diplomática. Es cierto que, a veces, se vestía de uniforme (al fin y al cabo era un soldado de carrera, educado en la exigente y elitista academia de Sandhurst), pero su iconografía tuvo siempre un deliberado aire civil. Uno ve sus fotos y puede oler la colonia de lavanda, los habanos, el coñac...

Ya sabemos que los ucranianos no están en estos momentos para tonterías (tampoco lo estaban los británicos del Blitz), pero la etiqueta también es una forma de resistencia frente a un hortera como el ex agente del KGB Vladímir Putin. Bond, James Bond, así lo recomendaría.