Antes de la primera revolución industrial no había turistas. Ésta dio lugar al flaneur: paseante urbano o callejero (Baudelaire). Tiempo atrás lo más parecido fueron los peregrinos. Les interesaba llegar a un lugar predeterminado: Benarés, Roma, la Meca. Cuanto veían en su camino era ajeno, novedoso. Otra cosa son los primeros historiadores clásicos (Estrabón).

El viajero ha existido siempre. Está asociado a la vida, al sendero, sometido a lo desconocido, a la incertidumbre. "Se hace camino al andar" (Machado).

El turista requiere de una guía para ver y hacer fotografías de los sitios señalados con el fin de verlas en su casa; pero como son tantas, la mayor parte pasan a engordar su preciada colección. El turista ahora es parte de la masa, convertida en horda tatuada que se desplaza con prisa para ver la vida a través de la pantalla. Bien lo sabe la industria del consumo.

El turista y el viajero tienen intereses distintos. Aquel va a buscar, el otro a ver. Al turista le importa el dinero, el tiempo; tiene un interés difuso aunque sea concreto. Le es imprescindible la guía y la información; no el conocimiento. Más la experiencia placentera que la reflexión: prefiere el ruido antes que el silencio. El viajero es todo lo contrario. Cuando encuentra, admira, observa, se sorprende, se emociona, extrae y formula preguntas; a partir de ello comienza a buscar las respuestas, consultando y escuchando. No le basta el hecho o el objeto. Todo tiene explicación dentro de un contexto. Es indispensable ponerlo en evidencia. Disfruta cuando lo consigue; en caso contrario, conserva la inquietud.

Con frecuencia la realidad se esconde detrás de las formas o se camufla para no ser descubierta, desnudada. Así es como se presenta la realidad institucional de conveniencia, cargada de datos, de fechas, de hechos, de protagonistas, despojada de su contexto o con una endémica referencia a la sociedad constructora de esa realidad. Conviene desvelarla. Eso sugiere hacer Brecht: "Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más?"

El viajero escoge la dirección hacia donde ir pero, prefiere la línea curva para transitar y llegar. No le importa perderse. Arriesga. Considera la puntualidad una convención social inútil. Por eso, si es posible, obvia los aviones. Prefiere los autobuses de transporte público, el tren o el coche compartido. Adopta una forma distinta a la cotidiana para administrar el tiempo. Le gusta conocer gente, escuchar, charlar sobre sus costumbres, sus tradiciones, sus experiencias, sus formas de vida. Degustar y conocer sus recetas de comida para prepararlas al volver a casa; una forma de enriquecer la experiencia. Por lo general lo consigue en hoteles con pocas estrellas, en clubes no exclusivos, en tradicionales lugares para comer, en la calle que es de todos, que no excluye. Sólo entonces identifica las diferencias que caracterizan al ser humano: uno y a la vez diferente según la experiencia de existir y de ser.

Del viaje quedan las huellas: cápsulas de tiempo en la memoria.