Vidas paralelas

No alcanzo a entender si la Semana Santa es carne o es pescao, si es una muestra de religiosidad o una expresión de folclore. Escucho a los cofrades adaptarse a las circunstancias, según el momento defienden una cosa u otra, como esa gastronomía que prepara Ángel León que es pescado pero sabe a carne. Observo en algunos de los sacerdotes más comprometidos su cara de disgusto ante el desborde popular de cofradías , cabe suponer que las hermandades deberían tener por objeto un rito religioso en lugar de un espectáculo. A la izquierda recalcitrante pedir la retirada de la tumba de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, como si ellos fueran devotos de la hermandad. Salvo en los dos últimos años, los que vivimos en el centro de las ciudades nos vemos obligados a un alarde de tolerancia ante el ruido, la suciedad y las aglomeraciones de las procesiones que secuestran las calles, paciencia. Lo que resulta más difícil de entender es que haya una riada de dinero público para las cofradías. El Gobierno de la Junta, en su línea "del cambio", ha decidido entregar tres millones de euros a las hermandades andaluzas, no se sabe muy bien para qué porque este año no hay salidas procesionales, debe ser para consolidar su política de apoyo a las tradiciones andaluzas en un sector en el que suelen tener magníficos resultados electorales. Todo Gobierno pretende ser reelegido, así que igual que se apoya a la caza, a los toros y a otras expresiones carpetovetónicas, habrán pensado que en las juntas de gobierno de las cofradías hay un caladero considerable de voto proclive a sus puntos de vista. Nada diferente de lo que hacía el PSOE, no hay que extrañarse, aunque ahora podemos escandalizarnos si lo comparamos con la falta de recursos en la sanidad y la educación. Lo que ya clama al cielo es la actitud del gobierno municipal de Cádiz, que preside José María González, una alianza de anticapitalistas e Izquierda Unida. El Ayuntamiento le ha entregado al Consejo Local de Cofradías 70.000 euros para flores, cera y bandas de música cuando este año no habrá gasto en ninguno de estos ámbitos puesto que no habrá procesiones. Aquellos más radicales que exigían la separación de Iglesia y Estado, que criticaron a Susana Díaz, a los pérfidos socialistas vendidos al capitalismo y a las derechas más o menos extremas, caen en el mismo populismo que Juanma lo haría. Los de IU han salido a criticar a sus socios de gobierno , enterados por la prensa de la decisión adoptada por el alcalde de quien reciben sus delegaciones. José María González y Juanma Moreno toman las mismas decisiones populacheras mientras una epidemia asola Andalucía. Como Plutarco, vidas paralelas.