Si descartamos el regalo divino de contar con la tercera reserva de petróleo del mundo y, por eso, ostentar la renta per cápita más alta del planeta, hoy no habrá nada que celebrar en Qatar, porque la Navidad es un legado cristiano, o sea, espiritual y religioso. Y cultural, y bastante europeo. En Qatar se acaba de terminar un mundial de fútbol ganado con un equipo de paisanos por la gran competidora, Argentina. Nadie ha tenido redaños para boicotear el campeonato del petróleo árabe y la monarquía absoluta. Estos torneos magnos –como las Olimpiadas—tienen mucho de coartadas blanqueadoras de poderosos (y de teta ubérrima para mamoneo de ganapanes). Ah, la democracia, ya saben, según y cómo me convenga: el tristísimo Xavi Hernández, con los bolsillos reventones por entrenar a cuatro gatos vestidos de corto allí, declaró que “Qatar no es un país democrático, pero el sistema funciona mejor que el de España; podemos dejar el coche abierto con las llaves puestas”. Un golfo en el Golfo. El ‘Martínez el facha’ del Kim de ‘El Jueves’ de los 80 hubiera no hecho mejor defensa de Franco. Ni Guardiola (que significa “hucha” en catalán; yo ahí lo dejo).

Y es que Qatar es mucho Qatar. Probablemente sin saberlo, dependamos usted y yo de su dinero infinito más de lo que creemos. No sólo para proveernos del elixir de las emisiones de carbono a tierra, mar y aire con nuestro consumo --quizá mientras nos ponemos llorones de medioambientales maneras--, sino porque sucede que el poder de los agraciados históricos con el oro negro extiende sus tentáculos con los fondos soberanos y muchas otras formas de dominio: a quien Alá se la dio, el jeque Al Thani se la bendice. Al Thani le dio el salto de cama transparente de su etnia a Messi antes de entregarle la Copa, y Leo, empleado suyo en el PSG francés, se vistió ridículo, tapando el logo de Adidas: donde hay patrón... Justo antes, el jeque le dio allí mismo otra orden a otro empleado, Mbappé, que subía a la tarima cariacontecido: ‘Smile’. Sonríe, chiquitín, sé bueno.

Para la Vieja Europa, el Mundial de Qatar marca un punto de inflexión, o de ciclo, o de era. Vean el amargo simbolismo de la decadencia: las selecciones de las cuatro principales ligas del mundo –Inglaterra, España, Italia, Alemania— se han vuelto a casa prontito. La raza impera: no pocos de los jugadores emergentes juegan en esos campeonatos. Francia tenía una mayoría africana y musulmana en el campo. Croacia, la excepción, es un país nuevo, amante postbélico de su patria, ilusionado. Lo que era la Europa de hace casi un siglo.