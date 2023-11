Conocía a José Vilches Trujillo desde que, con 11 años, como tantos niños de la vieja Escuela Francesa de la calle Abades, le compraba los libros, cuadernos, lápices, compases, cartabones y reglas que llenaban la cartera de cuero y el plumier de dos pisos. Era 1963. Hacía tres años que había abierto su Papelería Vilches en la esquina de Segovias con la barreduela del hotel Los Seises. Años después Vilches el de la papelería se convertía para mí en Vilches el de la Amargura. Porque tuvo el privilegio, que solo otorga la fidelidad, de ser uno de esos hombres-estandarte que representan a su hermandad allí donde estén. No solo porque perteneció a la Junta de Gobierno y ha fallecido siendo camarero de su Señor del Silencio en el desprecio de Herodes, sino porque fue uno de esos cofrades sencillos que sirven a Dios a través de su hermandad sin esperar más recompensa que la que Él tenga a bien darles cuando llegue la hora que para Vilches ha sonado ya. Como los que retrataron Chaves Nogales en La gloria del cofrade, Juan Sierra en El mayordomo y Romero Murube en su pregón: “El sevillano, que ha metido, por medio de la cofradía, a Dios en su vida cotidiana, que lo lleva en la cartera, y lo tiene en la tienda del barrio, y en la esquina de la calle, tiene hacia divinidad un respeto matizado por una sublime familiaridad que solo puede nacer a través de la cofradía”.

Cosas de la edad, los que representan mi hermandad de la Amargura van yéndose poquito a poco. Un 21 de noviembre es una cara que ya no está tras la mesa de las estampas, un Domingo de Pasión alguien que ya no limpia la mano del Señor, una mañana de Domingo de Ramos un abrazo que ya no puedo dar, una buena estación que no puedo desear o un cigarrillo que no puedo compartir, a pie de manto, entre la ojiva y la reja. Ahora es Vilches, a quien hasta hace poco me cruzaba todas las mañanas entre los Filipenses y San Isidoro porque, como tan evocadoramente escribió el compañero Paco Correal en este diario (El tiempo, papel mojado, 27-o1-2015), seguía yendo todos los días a su papelería, cerrada hace años, “como el capitán de un barco varado”.

Era tan de San Juan de la Palma y tan de la calle Feria que su Señor del Silencio le ha llamado una tarde de Todos los Santos para que se una –como se dice en la primera lectura de la misa de este día– a quienes están delante del Cordero vestidos con vestiduras blancas y portando palmas en sus manos.